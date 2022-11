Presentan proyecto de ley para eliminar el horario de verano en todo Texas

Los representantes presentaron cientos de proyectos de ley en la Legislatura de Texas esta semana y uno de ellos busca que los texanos decidan si quieren eliminar el horario de verano en todo el estado.

Según la resolución conjunta del Senado SJR9 presentada por la senadora Judith Saffrini, demócrata de Laredo, se planteará a los votantes de Texas el 7 de noviembre del próximo año.

Actualmente, Texas tiene dos zonas horarias: la hora estándar central y la hora estándar de la montaña. Todo el estado, excepto dos condados, El Paso y Hudspeth, se basan en la hora estándar central. Si el proyecto es aprobado, la medida aplicaría para ambas zonas horarias.

De ser aprobada en la Legislatura de Texas y recibir el apoyo de los texanos en las urnas, la medida entraría en vigor el 3 de noviembre de 2024, para coincidir con el final del horario de verano para 2024.

La medida se discutiría tras la aprobación del Senado de EEUU de proyecto de ley que habría eliminado los cambios de hora al hacer permanente el horario de verano. Este proyecto federal fue aprobado en el Senado, pero aún espera por pasar a la Cámara de Representantes.

De no pasar en las próximas semanas, no llegará hasta la firma del presidente Biden y no se convertirá en ley.

Por su parte, a principios de este año, la Universidad de Monmouth realizó una encuesta en la que encontró que 6 de cada 10 estadounidenses o 61% de los encuestados preferirían eliminar el cambio de hora de la nación dos veces al año, mientras que un poco más de 35% quiere mantener la práctica actual.