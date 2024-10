Este artículo forma parte de "Dealing the Dead", una serie de NBC News que investiga el uso de cadáveres no reclamados para la investigación médica.

FORT WORTH, Texas - Durante cinco años, los cadáveres no reclamados de los condados de Dallas y Tarrant fueron entregados al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas, en Fort Worth.

Allí, los cadáveres se evaluaban en función de su utilidad para la ciencia médica: Los que daban positivo en las pruebas de enfermedades infecciosas o habían empezado a descomponerse eran incinerados.

El resto -más de 830 de unos 2,350 cadáveres desde 2019- fueron embalsamados o colocados en congeladores. Algunos fueron seleccionados para formar a futuros médicos y enfermeras. Otros fueron cortados en pedazos y alquilados a escuelas de medicina, al Ejército de Estados Unidos y a empresas de tecnología médica con fines de lucro.

Los defensores del uso de cadáveres no reclamados para la investigación -que es legal en la mayor parte de EEUU- han argumentado que tiene sentido desde el punto de vista económico, ya que ahorra a los contribuyentes locales miles de dólares cada año en costes de entierro, al tiempo que proporciona un flujo constante de especímenes necesarios para el avance de la medicina.

Pero después de que una investigación de NBC News revelara el mes pasado que al menos una docena de familias del norte de Texas se habían quedado sin saber qué había pasado con sus familiares desaparecidos, el Centro de Ciencias de la Salud interrumpió abruptamente el uso de cadáveres no reclamados, despidió a los funcionarios que dirigían su programa de donación de cuerpos y pidió disculpas a las familias afectadas. Desde entonces, otras nueve personas han declarado a NBC News que sus familiares también habían sido entregados al programa médico sin su consentimiento.

Estos supervivientes se mostraron consternados y desconsolados al saber que los cadáveres de sus seres queridos podían haber sido estudiados y, en algunos casos, disecados y alquilados por todo el país.

En un esfuerzo por ayudar a las familias a encontrar respuestas, NBC News está publicando los nombres de más de 1,800 personas cuyos cuerpos fueron entregados al Centro de Ciencias de la Salud por los condados de Dallas y Tarrant desde 2019. La base de datos se basa en hojas de cálculo de cuerpos no reclamados obtenidas a través de solicitudes de registros abiertos de los examinadores médicos del condado.

La gran mayoría de estos nombres no se habían hecho públicos anteriormente. El condado de Tarrant no publica habitualmente los nombres de las personas no reclamadas en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, o NamUS, una base de datos pública y gratuita destinada a relacionar las denuncias de personas desaparecidas con los cadáveres no reclamados. El condado de Dallas empezó a publicar nombres en el sistema en diciembre.

Al publicar esta lista, NBC News sólo comparte el nombre de la persona, su género, raza, edad en el momento de la muerte, la fecha en que su cuerpo fue entregado al Centro de Ciencias de la Salud y si su cuerpo fue seleccionado para el estudio. Los reporteros sólo pudieron obtener algunos datos demográficos -como la edad, la raza y el sexo- de un subconjunto de casos. Si los reporteros encontraron pruebas de que el pariente más cercano de una persona dio permiso por escrito para enviar el cuerpo de su familiar al Centro de Ciencias de la Salud, NBC News no publicará su nombre. En algunos casos del condado de Tarrant, no se disponía de información sobre si el pariente más próximo había dado su permiso.

NBC News no pudo confirmar de forma independiente la exactitud de toda la información proporcionada por los condados, por lo que puede incluir faltas de ortografía u otros errores. La lista tampoco incluye los nombres de unas pocas docenas de personas cuyos cuerpos no reclamados fueron proporcionados al Centro de Ciencias de la Salud por otros condados de Texas.

Si crees que ha encontrado a un ser querido en la lista, puede obtener más información en las oficinas del forense de los condados de Dallas o Tarrant o en el Centro de Ciencias de la Salud de la UNT. La Comisión de Servicios Funerarios del Estado de Texas, que regula la donación de cuerpos en Texas, también puede proporcionar información sobre cómo se utilizó un cuerpo.

NBC News sigue informando sobre el uso de cadáveres no reclamados en Texas y en todo el país. Si desea compartir su experiencia, envíe un correo electrónico al reportero Mike Hixenbaugh.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.