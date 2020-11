Matthew McConaughey dijo que consideraría postularse para gobernador de Texas

El famoso actor, Matthew McConnaughey, dijo el martes que consideraría probar suerte en una carrera política al postularse para gobernador de Texas.

McConnaughey se sentó con Hugh Hewitt en "The Hugh Hewitt Show" para una entrevista sobre Greenlights su libro más vendido.

"No lo sé. Quiero decir, eso no dependería de mí. Dependería de la gente más que de m. Yo diría esto: mira, la política me parece un negocio roto en este momento. Y cuando la política redefina su propósito, podría estar mucho más interesado", le dijo McConnaughey a Hewitt.

El actor habló sobre sus objetivos e ideas con respecto a la política estadounidense y dijo: "Quiero apoyar los valores personales para volver a unir nuestros contratos sociales como estadounidenses, como personas".

El también profesor de la Universidad de Texas en Austin habló sobre las recientes elecciones presidenciales y la victoria del exvicepresidente Joe Biden sobre el presidente Trump.

"Al salir de las elecciones en este momento, tenemos que estabilizarnos. Este país tiene que estabilizarse primero antes de que comencemos a decir, está bien, así es como salimos de esto juntos hacia adelante", efantizó McConnaughey.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se postularía para la reelección en 2022.