Proponen medida para otorgar permisos de conducir a indocumentados en Texas

El representante estatal Ramón Romero Jr., junto a diversas organizaciones sin fines de lucro, presentó el proyecto de ley HB 1869 con el fin de crear permisos de conducir para inmigrantes indocumentados.

“Hay 2.5 millones de conductores indocumentados diariamente en nuestro estado que no tienen forma de identificarse. Es un problema de seguridad pública para estos conductores, para la policía y para otros conductores en nuestras carreteras”, publicó Romero Jr. en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que se presentan proyectos similares en el Capitolio de Texas. Durante la sesión legislativa pasada, el proyecto se presentó, pero ni siquiera fue discutido en la Legislatura y cayó en manos vacías.

Por su parte, Betty Camargo, directora de programas estatales de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo que es hora de que Texas apruebe la medida, ya que sería de beneficio para todos los texanos.

“Es muy importante a recalcar que esta propuesta es no nada más para la población indocumentada. Esta propuesta es para todo aquel texano que no puede obtener una licencia de manejo. Y claro, la población indocumentada se beneficiaría, pero también estamos hablando de gente que no tiene donde vivir como indigentes, por ejemplo”, indicó Camargo.

Además, Camargo explicó que el poder tener acceso a un permiso de conducir ayudaría a la mayoría de los conductores del estado, ya que a través de este permiso las personas indocumentadas pueden comprar aseguranzas y el seguro puede responder en caso de un accidente de tránsito.

Camargo recalcó que el permiso de manejar no es un permiso de trabajo, tampoco significa que las personas con este documento pueden votar.

“Este proyecto de ley es una buena política de seguridad pública…esta es la sesión para que hagamos realidad los permisos de conducir provisionales para inmigrantes indocumentados”, dijo Romero Jr. en sus redes sociales.

Según el Congreso Nacional de Legislaturas Estatales, unos 18 estados han promulgado leyes para permitir que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir. Estos estados incluyen California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington.

Aunque la medida fue presentada en la Legislatura de Texas, las posibilidades de aprobación son bajas, ya que la mayoría de representantes estatales han rechazado la medida en el pasado.