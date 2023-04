Texas busca cambiar la forma en que se emiten las Alertas Amber tras muerte de Athena Strand

Un proyecto de ley que avanza en la Legislatura de Texas tiene por objeto cerrar el lapso entre el momento en que un niño está desaparecido y cuando una Alerta Amber puede ser emitida.

El proyecto de ley 3556, patrocinado por la diputada Lynn Stucky, republicana de Sanger, permitiría al jefe de las fuerzas de seguridad locales emitir una alerta localizada cuando un niño desaparece sin confirmación de secuestro. Este es el requisito de nivel alto necesario para emitir una Alerta Amber.

El proyecto de ley, bautizado como "Alerta Atenea", fue aprobado por unanimidad por el Comité de Seguridad Nacional y Pública de la Cámara de Representantes de Texas. Lleva el nombre de Athena Strand, la niña de 7 años que desapareció de su casa de Paradise en noviembre de 2022 y fue hallada muerta dos días después.

Un gran jurado del condado Wise acusó de secuestro y asesinato a Tanner Horner, un repartidor de paquetes que entregó paquetes en casa de Strand el día que desapareció. Según la policía, Horner confesó que atropelló accidentalmente a la niña con su camioneta y se asustó cuando ella dijo que se lo contaría a su padre. Horner dijo que mató a la niña con sus propias manos y luego se deshizo de su cuerpo.

La madre de Strand, Maitlyn Gandy, testificó esta semana ante la comisión de la Cámara de Representantes de Texas y recordó que pidió que se emitiera una Alerta Amber en cuanto supo que su hija había desaparecido.

"Por desgracia, siempre recibía la misma respuesta: que ella, en su caso, no cumplía los criterios para que se emitiera una Alerta Amber", dijo Gandy. "No quiero que nadie sienta lo que yo siento. No quiero que una madre tenga que llevar a casa una urna con las cenizas de sus hijos. No quiero ver a otro abuelo llorando como lo hizo mi padre".

La legislación, si se aprueba, permitiría a las fuerzas del orden activar una alerta en una zona localizada en un área de 100 millas a la redonda y en los condados vecinos poco después de la desaparición de un niño. Benson Varghese, abogado de Gandy, también testificó en Austin esta semana.

Según Varghese, la emisión de la "alerta Athena" quedaría a discreción de los funcionarios policiales.

"Hay una razón por la que el umbral es tan alto para una Alerta Amber. Es porque se trata de una notificación a escala estatal que podría incluso llegar a varios estados", dijo. "Disponer ahora de esta herramienta que permite a las fuerzas del orden hacer correr la voz sería realmente útil, sobre todo en las zonas rurales. En un entorno urbano, los medios de comunicación tienen mucha cobertura, pero cuanto más lejos, menos cobertura. Tendrás menos sistemas para hacer correr la voz".

Tras la aprobación del proyecto de ley en la comisión sin objeciones, sus partidarios esperan que se tramite por la vía rápida para su votación en la Cámara de Representantes.