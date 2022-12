La Cámara de Representantes avanza proyecto de ley en Texas para proteger contra la marejada ciclónica

HOUSTON - Catorce años después de que el huracán Ike destrozara miles de hogares y empresas cerca de Galveston, aunque en su mayor parte no afectó a las refinerías de petróleo ni a las plantas químicas de la región, la Cámara de Representantes de EEUU votó el jueves a favor de autorizar el proyecto más caro jamás recomendado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU para protegerse de la próxima tormenta furiosa.

Ike arrasó barrios frente al mar y causó daños por valor de $30,000 mil millones. Pero con gran parte de la industria petroquímica del país en el corredor Houston-Galveston, podría haber sido aún peor. Esa situación inspiró al profesor de ciencias marinas Bill Merrell a proponer una barrera costera masiva como protección contra un impacto directo.

Ahora, la Ley de Autorización de Defensa Nacional incluye autorizaciones para un plan de $34,000 mil millones que toma prestada la idea de Merrell.

"Era bastante diferente de todo lo que habíamos hecho en EEUU y tardamos un poco en darnos cuenta", dijo Merrell, de la Universidad A&M de Texas en Galveston.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de defensa de $858,000 mil millones por una votación de 350-80. Incluye importantes proyectos para mejorar las vías fluviales de la nación y proteger a las comunidades contra las inundaciones que se agravan con el cambio climático. Incluye importantes proyectos para mejorar las vías fluviales del país y proteger a las comunidades de las inundaciones, más graves debido al cambio climático.

En concreto, la votación hace avanzar la Ley de Desarrollo de Recursos Hídricos de 2022. Esta ley establece un amplio conjunto de políticas para el Cuerpo de Ejército y autoriza proyectos relacionados con la navegación, la mejora del medio ambiente y la protección contra las tormentas. Normalmente se aprueba cada dos años. Recibió un fuerte apoyo bipartidista y ahora pasa al Senado.

El proyecto de protección de la costa de Texas supera con creces cualquiera de los otros 24 proyectos autorizados por la ley. Hay un plan de 6.300 millones de dólares para profundizar canales de navegación vitales cerca de la ciudad de Nueva York y un esfuerzo de $1,200 mil millones para levantar casas y negocios en la costa central de Luisiana.

"No importa de qué lado de la política se esté, a todo el mundo le interesa disponer de buenos recursos hídricos", afirmó Sandra Knight, presidenta de WaterWonks LLC.

Investigadores de la Universidad Rice de Houston han calculado que una tormenta de categoría 4 con una marejada de 24 pies podría dañar los tanques de almacenamiento y liberar más de 90 millones de galones de petróleo y sustancias peligrosas.

El elemento más destacado de la barrera costera serían las compuertas, de unos 650 pies de ancho -aproximadamente el equivalente a un edificio de 60 plantas de lado-, para impedir que la marejada de la tormenta entre en la bahía de Galveston y arrase el canal de navegación de Houston. También se construiría un sistema de barreras de 18 millas a lo largo de la parte trasera de la isla de Galveston para proteger viviendas y empresas de las mareas de tempestad. El plan llevó seis años de estudio en el que participaron unas 200 personas.

También habrá proyectos de restauración del ecosistema de playas y dunas a lo largo de la costa de Texas. La Houston Audubon Society expresó su preocupación por la posibilidad de que el proyecto destruyera algunos hábitats de aves y perjudicara a las poblaciones de peces, camarones y cangrejos de la bahía.

PRÓXIMOS PASOS

La legislación autoriza la construcción del proyecto, pero la financiación seguirá siendo un reto: aún hay que asignar el dinero. La carga de los enormes costes recae sobre todo en el gobierno federal, pero las entidades locales y estatales también tendrán que aportar miles de millones. La construcción podría llevar dos décadas.

"It significantly reduces the risk of that catastrophic storm surge that is not recoverable," said Mike Braden, chief of the Army Corps Galveston District's megaproject division.

The bill also includes a number of policy measures. For example, when future hurricanes strike, coastal protections can be rebuilt with climate change in mind. Designers will be able to think about how much the seas will rise when drawing up plans.

"The future for many of these communities won't look like the past," says Jimmy Hague, senior water policy advisor for the Nature Conservancy.

The water resources bill continues to push wetlands and other flood solutions that use nature to absorb water rather than concrete walls to keep it at bay. On the Mississippi River below St. Louis, for example, a new program will help restore ecosystems and create a mix of flood control projects. There are also provisions to study long-term drought.