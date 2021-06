Renuncia el presidente del Partido Republicano de Texas

El presidente del Partido Republicano de Texas, Allen West, dijo el viernes que renunciará después de una breve pero combativa fase en el que usó su posición para antagonizar frente los principales republicanos en el estado rojo más grande de Estados Unidos, lo cual en un momento incluyó una protesta frente a la mansión del gobernador Greg Abbott. La decisión intensificó las especulaciones de que West, un activista que ejerció durante un periodo en la Cámara de Representantes federal tras su ascenso durante el movimiento del Tea Party en 2010, podría estar considerando postularse para algún cargo estatal. Aún así, el comunicado emitido por el partido no deja entrever cuáles podrían ser los próximos planes de West. Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo. Abbott, quien se postula para un tercer mandato en 2022, recibió el respaldo a principios de esta semana del expresidente Donald Trump. Texas Declaratoria de emergencia en Texas podría provocar cierre de albergues de niños migrantes George P. Bush se lanza por la Fiscalía General de Texas La partida de West pone fin a once meses turbulentos como presidente en una gestión que eludió el papel habitual del líder que busca la unidad del partido y que, en cambio, utilizó la plataforma para presionar y criticar a Abbott y otros líderes republicanos importantes. Esas acciones incluyeron una protesta el otoño pasado frente a la residencia de Abbott por las restricciones implementadas a propósito de la pandemia de COVID-19. West también calificó al nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, como un "traidor" por trabajar con los demócratas y acusó a los legisladores republicanos de intentar descarrilar deliberadamente las iniciativas flexibles de leyes de porte de armas que finalmente fueron aprobadas por Abbott hace poco. West fue elegido congresista de Florida en 2010 y luego se mudó a Texas tras culminar su periodo. Posteriormente accedió al máximo rol de liderazgo interno en el partido estatal durante una convención virtual el verano pasado, la cual estuvo marcada por retrasos y problemas técnicos después de que se cancelara el evento presencial previsto en Houston debido al coronavirus. Además de esta renuncia de West, recientemente se supo que el republicano George P. Bush le disputará el cargo de Fiscal General a Ken Paxton, por lo cual se separará de su cargo como Comisionado de Tierras de Texas.

