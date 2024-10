Compró una guitarra firmada por Taylor Swift por $4,000 en Texas y luego la destruyó

En una guitarra autografiada por Taylor Swift quedaron más astillas que gotas de lágrimas después de que un hombre de Texas la destrozara como "una broma", después de haber pagado miles de dólares por ella en una subasta, dijo el hombre el martes.

Gary Estes, de 67 años, dice que pagó $4,000 por el instrumento en el Wild Game Dinner del condado Ellis en Waxahachie, un evento anual de caridad que beneficia a los esfuerzos de educación basados en la agricultura para los jóvenes locales.

Cuando fue a buscar la guitarra, Estes le dio un martillazo en un momento captado en vídeo que se ha hecho viral, pero insistió en que no tiene ninguna voluntad contra Swift.

"No había nada malicioso ni nada parecido", dijo Estes a NBC News el martes. "Fue sólo una broma en una subasta que teníamos para recaudar dinero para los niños, ¿verdad? Y eso es todo lo que fue. No tenía nada de malo. Era sólo una broma que se estaban inventando en el escenario, y nosotros simplemente seguimos con una broma."

El subastador Craig Meier, portavoz del evento, dijo que el destrozo de la guitarra tuvo buena acogida en la sala: "Fue algo divertido y desenfadado. Sé que tal vez pareció malintencionado, pero todo el mundo se reía", dijo Meier. "Había gente allí, en ese momento, que bromeaba diciendo que está enfadado porque no sabe tocar la guitarra".

Pero después de hablar con el hombre, Meier dijo que era una evidente declaración política.

"Taylor Swift, se convirtió en un asunto político, y esa era la esencia del asunto, solo una ligera indirecta a Taylor por salir del armario políticamente y a los artistas que usan su influencia para influir en la política", dijo Meier.

Swift apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris el 11 de septiembre, lo que provocó la enemistad del candidato republicano Donald Trump, que la considera una antiheroína.

Trump ganó en el condado de Ellis con el 66.19% de los votos en 2020, mientras que el ganador, Joe Biden, y su candidata a vicepresidenta, Harris, obtuvieron el 32.17%.

Estes, que tiene un negocio de cableado eléctrico, dijo que es partidario de Trump y no le gustó que Swift apoyara a Harris.

"Sí, se pueden conectar los puntos allí", dijo Estes.

La cena y la subasta recaudaron unos $250,000, según Meier.

Entre los artículos subastados figuraban armas, experiencias de caza mayor, comida y el "paquete mamá caliente", un día de mimos en un spa diurno y una Smith & Wesson .380 que se vendió por más de $4,000.

Swift nunca tuvo ni tocó la guitarra destrozada.

Swift, como muchas otras celebridades, firma regularmente artículos que se distribuyen a causas benéficas, dijo Meier, que consiguió la guitarra en verano.

"Al fin y al cabo, gracias, Taylor Swift", dijo Meier. "Si colgó tu guitarra en la pared o si la golpeó con un martillo, realmente no hay ninguna diferencia. Al fin y al cabo, los niños son los que se van a beneficiar de ello. No me importa si le prendió fuego o lo puso en un altar en su casa, pagó $4,000 por él".

Los representantes de Swift y del grupo político "Swifties for Kamala" -una organización de base no afiliada oficialmente a ella- no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios el martes.

Swift está haciendo un breve paréntesis en su gira Eras Tour, que bate récords y cuyo final está previsto para diciembre.

Por el momento, el último concierto está programado para el 8 de diciembre en el BC Place de Vancouver (Columbia Británica).

Esta nota fue publicada originalmente por NBC News en inglés.