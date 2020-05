Texas reitera extensión de plazo para pago de impuestos de franquicia

La fecha de vencimiento de los informes de impuestos de franquicia del 2020 se extendió hasta el 15 de julio para ser presentados con el Servicio de Impuestos Internos.

La extensión de la fecha de vencimiento se aplica a todos los contribuyentes de franquicia. Es automático, y los contribuyentes no necesitan presentar ningún formulario adicional. La fecha de vencimiento original, el 15 de mayo, extendió el mes pasado en respuesta a la pandemia COVID-19 y para proporcionar alivio a las empresas de Texas.

Los contribuyentes de franquicia que necesitan una extensión más allá de la fecha del 15 de julio tienen estas opciones:

Los contribuyentes de transferencia de fondos no electrónicos (no EFT) que no pueden presentar antes del 15 de julio pueden presentar una solicitud de extensión en o antes del 15 de julio y deben pagar el 90 por ciento del impuesto adeudado para el año en curso, o el 100 por ciento del impuesto reportado como adeudado para el año anterior, con la solicitud de extensión. Los contribuyentes de no EFT que solicitan una extensión tienen hasta el 15 de enero del 2021, para presentar su informe y pagar el resto del impuesto adeudado.

En o antes del 15 de julio, los contribuyentes que son obligatorios pagadores de EFT pueden solicitar una extensión de tiempo para presentar al 15 de agosto y deben pagar el 90 por ciento del impuesto adeudado para el año en curso, o el 100 por ciento del impuesto reportado como debido para el año anterior, con la solicitud de extensión. En o antes del 15 de agosto, los contribuyentes de EFT pueden solicitar una segunda extensión del tiempo para presentar su informe y deben pagar el resto de cualquier impuesto adeudado con su solicitud de extensión. La solicitud de extensión del 15 de agosto extiende la fecha de vencimiento del informe hasta el 15 de enero del 2021. Cualquier pago realizado después del 15 de agosto estará sujeto a penalización e intereses.