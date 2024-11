Universidad de Texas obligada a dejar de “licuar” cuerpos tras usarlos para estudios

Este artículo forma parte de "Dealing the Dead", una serie que investiga el uso de cadáveres no reclamados para la investigación médica.

Los reguladores estatales han ordenado a una facultad de medicina de Texas que ponga fin inmediatamente a su práctica de licuar cadáveres después de utilizarlos para entrenamientos y investigaciones.

En una carta de cese y desistimiento enviada el 1 de noviembre y obtenida por NBC News, la Comisión de Servicios Funerarios de Texas dijo que descubrió durante una inspección en octubre que el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas en Fort Worth había estado "realizando ilegalmente disposiciones finales de restos humanos utilizando hidrólisis alcalina".

La hidrólisis alcalina, también conocida como cremación en agua, se considera una alternativa ecológica a la cremación tradicional. Utiliza agua, productos químicos y calor para descomponer rápidamente un cuerpo, dejando tras de sí un líquido que puede tirarse por el desagüe y un residuo seco similar a la ceniza que puede devolverse a los familiares.

También es ilegal en Texas, según la Comisión Funeraria.

"Esta práctica no está autorizada por la ley del estado de Texas y constituye una grave violación de las normas que rigen la disposición legal de los restos humanos", afirma la comisión en la carta dirigida a la presidenta del Centro de Ciencias de la Salud, la Dra. Sylvia Trent-Adams.

En una declaración a NBC News, el portavoz del Centro de Ciencias de la Salud, Andy North, se refirió a una sección del código administrativo de Texas que recoge la hidrólisis alcalina como una opción para deshacerse de los cadáveres después de haber sido utilizados para la investigación médica. Pero la Comisión Funeraria dijo que ese código no era válido y que estaba sustituido por la ley estatal, que solo permite que los restos humanos sean incinerados o enterrados (las incineraciones en agua son legales en más de otros 25 estados).

La Comisión de Funerarias amenazó con multar al programa de donación de cadáveres del Centro de Ciencias de la Salud con $5,000 diarios y revocar su licencia de funcionamiento si no cumplía la normativa en un plazo de 14 días.

North dijo que el centro detuvo proactivamente las cremaciones con agua el 16 de septiembre.

Ese fue el mismo día en que NBC News publicó una investigación que revelaba que el Centro de Ciencias de la Salud había disecado y estudiado cientos de cadáveres no reclamados sin el consentimiento de los fallecidos o de sus familias. Muchos de los cadáveres fueron troceados y alquilados a otras escuelas, empresas de tecnología médica y el Ejército, que los utilizó para formar a estudiantes y médicos. En respuesta a la investigación, el centro suspendió su programa de donación de cadáveres y despidió a los funcionarios que lo dirigían.

El descubrimiento de la Comisión Funeraria plantea nuevas cuestiones éticas y jurídicas sobre el funcionamiento del programa. Los contratos del Centro de Ciencias de la Salud con los condados de Dallas y Tarrant -que le suministraban los cadáveres no reclamados- estipulaban que los restos humanos debían incinerarse cuando el programa terminara con ellos.

Y en los formularios de consentimiento firmados por quienes donaban sus cuerpos o los de un familiar al centro también se indicaba que los "restos incinerados" se devolverían a los supervivientes, sin dar ninguna indicación de que los cuerpos pudieran ser disueltos.

Es probable que las familias no hubieran detectado la diferencia. El fino polvo blanco producido por la hidrólisis alcalina -que se obtiene pulverizando los fragmentos de hueso que quedan tras la disolución del resto del cuerpo- se parece a las cenizas.

Las autoridades de los condados de Dallas y Tarrant no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre si estaban de acuerdo en permitir que el Centro de Ciencias de la Salud licuara los cadáveres no reclamados.

Eli Shupe, bioeticista de la Universidad de Texas en Arlington que ya había criticado al centro por diseccionar cadáveres no reclamados, se mostró sorprendida cuando se enteró por un periodista de que el programa había estado realizando cremaciones en el agua.

"Se trata de un enorme problema ético", afirmó Shupe. "No parece que se tomaran muy en serio los deseos de las familias".

North, portavoz del Centro de Ciencias de la Salud, no respondió a las preguntas sobre cuánto tiempo llevaba el programa realizando cremaciones en el agua, si utilizaba ese método para todos los casos o si revelaba esa posibilidad a los donantes o a sus familias.

Los documentos presupuestarios de 2020 indican que el Centro de Ciencias de la Salud tenía previsto instalar dos unidades de hidrólisis alcalina como parte de una renovación más amplia para hacer frente al aumento de cadáveres que llegaban al programa, incluidos restos no reclamados de los condados de Dallas y Tarrant. Según los documentos presupuestarios, la disolución interna de los cadáveres, en lugar de pagar a empresas externas para incinerarlos, supondría un ahorro de un millón de dólares en cinco años.

Los intentos de legalizar la cremación en el agua han fracasado en la Legislatura de Texas en los últimos años ante la oposición de grupos religiosos, incluida la Conferencia Episcopal Católica de Texas, que ha argumentado que la práctica "no trata el cuerpo con dignidad y respeto." A los críticos les indignaba especialmente la imagen de los cadáveres licuados siendo arrojados a la alcantarilla.

Independientemente de la legalidad, Shupe dijo que si el Centro de Ciencias de la Salud estaba haciendo cremaciones en el agua sin pedir permiso, revelaría un desprecio por los deseos de los muertos y sus supervivientes.

"Si mi madre católica hubiera donado su cuerpo a este programa, y yo me enterara más tarde de que esto es lo que había ocurrido con su cuerpo, me pondría enfermo", dijo Shupe. "Me sentiría desolada. Porque no es lo que ella habría querido".

Esta nota fue originalmente publicada en inglés por Mike Hixenbaugh para NBC News. Puedes ver la nota original aquí.