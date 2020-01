2020 Chevron Houston Marathon | Aramco Half Marathon | RunFest

Sábado 18 de enero 2020

We Are Houston 5K presentado por Aramco y Chevron

Comience en McKinney y Crawford

6 a.m. 5K Race Day paquetes Pick-Up Opens

7:50 am Comenzar con silla de ruedas

8 a.m. Empezar

RunFest presentado por Michelob Ultra

Discovery Green, Jones Lawn

7 - 10:30 am

Domingo 19 de enero 2020

Chevron Houston Marathon y Aramco Houston Media Maratón

Comience en el Congreso y San Jacinto

6:50 am Maratón y Medio Maratón de inicio silla de ruedas

07:01 am Maratón y Medio Maratón de inicio

RunFest presentado por Michelob Ultra / Caridad y Running Club Village

Discovery Green, Jones Lawn

5 a.m.-2:30 pm

Telemundo Houston está orgulloso de apoyar el Chevron Houston Marathon y We Are Houston RunFest este sábado y domingo 18 y 19 de enero en donde estaremos presente en el Discovery Green.

Después de cruzar la línea de meta en el Chevron Houston Marathon, Aramco Houston Half Marathon y We Are Houston 5K, celebrar su realización con los amigos, la familia y los corredores por igual en el We Are Houston RunFest presentado por Michelob Ultra en el Jones Lawn en Discovery Green.

El Chevron Houston Marathon ofrece a los participantes una oportunidad sin igual, pues ha sido calificado como uno de los maratones de invierno más veloces del mundo y año tras año la bolsa de premios elite va en aumento. La Ciudad de Houston sirve de anfitriona a un importante maratón desde el año 1972. Casi medio millón de espectadores acude a Texas para ver a los miles de maratonistas.

Para más información, haga clic chevronhoustonmarathon.com

#HouMarathon | #HouHalf | #RunHou | #TelemundoHouston | #ElPoderEnTi