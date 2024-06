Mavericks castiga a los Celtics en el Juego 4 de las finales de la NBA 

Dallas Mavericks dominó a los Celtics por amplia ventaja en el Juego 4 de las finales de la NBA, en el American Airlines Center, el viernes en la noche.

El equipo de Texas lideró el partido desde el inicio con 34 puntos en el primer cuarto, en el medio tiempo todo parecía ir mal en los Celtics cuando estaban abajo por casi la mitad de los puntos. El tercer cuarto estuvo más parejo, pero Boston aún no pudo superar la enorme ventaja que le sacó Mavericks.

El marcador cerró 122- 84 a favor de Dallas.

El Juego 5 de la Serie final de la NBA entre los Boston Celtics y Dallas Mavericks será el lunes 17 de junio a las 7:30 p.m., esta vez en casa.

La fanaticada de Los Celtics esperaba con ansias celebrar el triunfo de su equipo desde el TD Garden, pero los Mavs le aguaron la fiesta.

Y es que ya son 16 años desde la última vez que el equipo consiguió ese título y todos en la ciudad estaban a la expectativa el viernes de si hoy sería el día.

Los Boston Celtics están cada vez más cerca de ganar las finales tras haber derrotado a Dallas Maverick el miércoles en el Juego 3 de las Finales de la NBA.

Coco Fernández, quien por 14 años ha sido el peluquero de varios de los jugadores, dice que el equipo está más que enfocado y espera que este año sea mejor que los pasados.

“En el 2022 cuando los perdimos, esas emociones, lo que yo sentí por una semana uno se siente tan bajo que, you know, me gustaría sentir lo contrario”, dijo Fernández.

La policía de Boston había montado barricadas alrededor de la ciudad, teniendo en mente la posible fiesta improvisada que se extendería a las calles si los Celtics hubiesen ganado el viernes el Juego 4.

La Canal Street frente a TD Garden también fue bloqueado al tráfico vehicular una vez más, para permitir que bares y restaurantes ampliaran su capacidad.

La alcaldesa Michelle Wu dijo que era demasiado pronto para discutir la posibilidad de un Desfile si los Celtics ganaban.

"Está bien, no usamos la 'palabra D' de antemano en Boston", dijo la alcaldesa. "Pero si hubiera algo importante que celebrar, estaremos preparados y haremos anuncios en los próximos días, sólo para asegurarnos de que estamos planificando cuidadosamente toda la logística".