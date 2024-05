Duelo por la salvación en suspenso: Lupillo retará a la lideresa Maripily

En un giro inesperado, la competencia entre la lideresa de La Casa de los Famosos y el retador por el privilegio de la salvación no se realizó este viernes como era costumbre, sino que se llevará a cabo en la gala del domingo.

Después de tres eliminatorias de "Croquet", ganadas por Lupillo, Alana y Aleska, fue "El Toro del Corrido" quien se convirtió en el retador de Maripily, que aguardó pacientemente el resultado de la reñida contienda para saber a quién se enfrentaría.

Sin embargo, cuando esperaban qué les revelaran en qué consistiría el duelo por la salvación, Nacho Lozano les informó que se realizaría hasta el domingo y que en las horas que faltaban para ello no podrían especular, hacer estrategias o conversar sobre el tema con ningún habitante de La Casa.

"No pueden hablar, no pueden especular, consultar, preguntar absolutamente nada sobre la salvación; no puede haber hipótesis, no puede haber especulaciones de escenarios, de habitantes, de lo que pueda ocurrir", dijo.

"La Jefa, te lo advierto Maripily, te lo advierto Lupillo, va a estar muy atenta 24 horas, siete días a la semana, de lo que ocurra hasta el domingo".

UNA PASARELA DE MODAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Los habitantes de La Casa tuvieron una nueva actividad que requiero creatividad, buen gusto y profesionalismo para desfilar en una pasarela de modas, donde fueron calificados por un jurado de excepción: Osmel Sousa, "El zar de la belleza"; Ivonne Montero, ganadora de la segunda edición de La Casa de los Famosos, y Natalia Alcocer, "La Vikinga".

Además, los conductores de la pasarela, Cristina Porta y Guty Carrera, se revelaron como profesionales y causaron gran emoción a sus excompañeros.

La pasarela fue dividida en tres segmentos: Alfombra Roja, Hippie Chic y Fiesta en la Playa, donde los famosos se lucieron y recibieron los más diversos comentarios.

En la categoría Alfombra Roja fueron las boricuas Maripily y Patricia, quienes dominaron y obtuvieron 27 puntos; Geraldine y Paulo, 25; La Melaza y Alana, 22, Lupillo, 20 y Aleska y Romeh, 19.

En el segmente Hippie Chic, las ganadoras fueron Geraldine y Aleska, con 29; La Melaza, 28; Paulo, 27; Patricia, 25, Maripily, 20; Romeh, 19; Alana, 18, y Lupillo, 17.

Para el tercer segmento, los habitantes formaron tres duplas y un trío, y obtuvieron las siguientes calificaciones: Maripily y Romeh, 30 puntos; Patricia y Aleska, 30 puntos; Geraldine y Paulo, 26 puntos, y Alana, Lupillo y La Melaza, 23.

