Muere Jimmy Buffett, legendario cantante de “Margaritaville”, a sus 76 años

El legendario cantante y compositor estadounidense Jimmy Buffett, quien compuso la canción "Margaritaville" y se convirtió en un pionero en la música tropical americana, falleció este viernes a los 76 años.

Mediante un comunicado compartido en el sitio oficial de Buffett, se informó que él músico falleció "tranquilo, junto a su familia, perro y su música la noche del 1ro de septiembre".

"Jimmy Buffett vivió su vida como si fuera una canción hasta el último suspiro, y su presencia será profundamente extrañada por muchos", destacó el comunicado.

El comunicado no reveló dónde murió Buffett y su causa de muerte.

En mayo, se había informado que una supuesta complicación médica hospitalizó a Buffett y provocó la cancelación de varios conciertos.

Nacido en 1946 en Mississippi, Buffett llegó a la fama en 1977 tras lanzar su canción “Margaritaville” el 14 de febrero, lo cual causó que su estilo de vida "tranquilo" y sin preocupaciones se volviera una sensación a nivel internacional.

Su canción :Changes in Latitudes, Changes in Attitudes” logró pasar ocho semanas en el Billboard 100. Esta fue posteriormente añadida a la sala de la fama de los Grammys en 2016 debido a su importancia cultural alrededor del mundo.

Su estilo de vida relajado y género musical tropical inspiró la creación de una cadena de restaurantes que adoptó el mismo nombre de su canción más famosa, "Margaritaville". Actualmente existen 23 localizaciones en Australia, Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe.

Si bien Buffett es más conocido por su música, también fue un reconocido autor de varios libros, actor y productor en películas como la novela “Hoot” (2006).

A Buffett le sobreviven su esposa, Jane, tres hijas y un hijo.