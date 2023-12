Lo que debes saber Apple introducirá un nuevo modo de seguridad para los iPhones que puede proteger a los usuarios cuando los ladrones u otros atacantes conozcan la contraseña privada del usuario.

El modo, denominado Protección de dispositivos robados, utilizará la ubicación del dispositivo para determinar si el usuario está en casa o en el trabajo.

Si el usuario se encuentra en un lugar desconocido, el modo requerirá FaceID además del código de acceso para realizar acciones delicadas como comprobar o cambiar contraseñas.

Apple introducirá un nuevo modo de seguridad para los iPhones que puede proteger a los usuarios cuando los ladrones aprenden su código de acceso privado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

La función, denominada Protección de Dispositivos Robados, crea una segunda capa de seguridad, dificultando a los ladrones el uso de la contraseña para hacer travesuras cuando el teléfono del usuario no está en casa o en el trabajo.

Si el teléfono se encuentra en un lugar que normalmente no está asociado a su propietario, y la Protección de Dispositivos Robados está activada, el dispositivo requerirá el reconocimiento facial FaceID de Apple además de un código de acceso para que los usuarios puedan realizar acciones sensibles, como ver las contraseñas almacenadas o borrar el teléfono. Los ladrones no podrán hacer esos cambios o ver esos ajustes con sólo un código de acceso. Además, cualquier atacante no podrá cambiar la contraseña del ID de Apple del usuario ni eliminar FaceID sin un retraso obligatorio de una hora, y después tendrá que volver a pasar una comprobación de FaceID.

La nueva función llega después de que The Wall Street Journal identificó una estafa en la que los atacantes entablan amistad o espían a sus víctimas, a menudo en bares por la noche, y consiguen que revelen su código de acceso, a veces pidiendo ver una foto o mirando por encima del hombro.

El atacante roba entonces el teléfono y utiliza la contraseña robada para desactivar las protecciones antirrobo, como la función de bloqueo de activación de Apple o el modo Perdido. Un iPhone robado que funcione es más valioso que uno bloqueado por software, que suele tener que venderse por piezas.

Apple pide a casi todos los usuarios de iPhone que introduzcan una contraseña de cuatro o seis dígitos cuando configuran el dispositivo. Antes de la nueva función, las protecciones de privacidad y de dispositivos robados de Apple, incluida su herramienta de reconocimiento facial FaceID, estaban vinculadas a ese código de acceso, lo que permitía a cualquiera con un dispositivo robado y un código de acceso hacerse con el control total del teléfono.

El modo de dispositivo robado puede activarse en Face ID y contraseña > Protección de dispositivo robado para aquellos que tengan la última beta para desarrolladores de iOS, iOS 17.3.

La función de activación se enviará a otros usuarios de iPhone en las próximas semanas, cuando iOS 17.3 se lance al público.

"A medida que las amenazas a los dispositivos de los usuarios siguen evolucionando, trabajamos incansablemente para desarrollar nuevas y potentes protecciones para nuestros usuarios y sus datos", dijo un portavoz de Apple en un comunicado. "El cifrado de datos del iPhone lleva mucho tiempo a la cabeza del sector, y un ladrón no puede acceder a los datos de un iPhone robado sin conocer el código de acceso del usuario. En los raros casos en los que un ladrón puede observar al usuario introduciendo el código de acceso y luego robar el dispositivo, la Protección de Dispositivos Robados añade una nueva y sofisticada capa de protección."

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kif Leswing para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.