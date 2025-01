Adolescente de 17 años está en condición crítica por disparo aparentemente accidental

HOUSTON - Un adolescente de 17 años fue llevado al hospital en condición crítica por un disparo aparentemente accidental.

Ocurrió en un domicilio de la calle Donfield en Channelvie el viernes por la tarde.

@HCSOTexas deputies responded to a residence at the 800 blk of Donfield. Three teens in a room; one teen (15) was handling a firearm and may have fired unintentionally, striking a 17-yr-old. The wounded teen has been transported to a hospital in critical condition. pic.twitter.com/G8jY0btjE5