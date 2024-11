Aprueban polémica medida sobre educación religiosa en escuelas de Texas

HOUSTON - La Junta Estatal de Educación aprobó incluir educación religiosa en el currículo escolar que impactará a casi dos millones y medio de estudiantes de kínder hasta quinto grado.

Básicamente, enseñarán planes de estudio para permitir que algunas historias bíblicas sean incluidas en los libros de texto de las clases de literatura, artes y matemáticas.

Según la mesa directiva de educación, la regla de oro en el nuevo currículo escolar será:

Impartir enseñanzas de la Biblia.

Incluir lecciones de libros religiosos en aulas como el Génesis.

La medida, según críticos, es discriminatoria y enfocada estrictamente al cristianismo.

La medida que comenzará a implementarse a partir del próximo año escolar, en agosto.

Quienes ven la medida como arbitraria, aseguran que Texas, al igual que otros estados del país, van en busca de un adoctrinamiento de estudiantes, algo que dicen viola derechos constitucionales en este país en general

La medida entrará en vigor en agosto del próximo año y cada plantel educativo decidirá si quiere permitir las clases Bíblicas, ya que por cada menor que reciba las clases se les entregarán $60 en fondos adicionales.

Hasta el momento no sabemos quiénes estarían dando las clases, si serían los mismos maestros, por ello nos comunicamos con el sindicato de maestros de Houston, y ellos aseguran que tal vez los docentes no estarían listos para impartir estas clases, pues no saben qué material estarían utilizando y si recibirían capacitación.

Líderes religiosos como budistas y musulmanes tienes sus dudas sobre las enseñanzas que recibirían sus hijos en las escuelas.

El gobernador Greg Abbott ha apoyado la medida de la agencia, que está compuesta por 11 miembros republicanos y 4 demócratas.

