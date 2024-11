Brutal golpiza durante un robo refleja aumento de criminalidad en el área de Aldine

HOUSTON - El crimen aumenta sin parar y en esta ocasión, una mujer transgénero terminó en el hospital luego de que fuera víctima de robo violento a solo pasos de su hogar en el norte de Houston.

Dijo que, desde el día del incidente, no puede estar tranquila, termino en el hospital, y al momento del robo pensó que perdería la vida, mientras el sospechoso está prófugo.

Estefany Hernández asegura haber vivido la peor pesadilla el pasado viernes, cuando estaba en esta gasolinera de las calles Imperial Valley y Greens” en el área de Aldine, al norte de Houston.

Relata que un sujeto se acercó y le robo su cartera.

“Jamás en la vida pensé que me pasara esto, yo miraba en la televisión, la miraba a usted, miraba las noticias tanta criminalidad, pero nunca pensé yo ser víctima una vez de eso, y me tocó”, dijo tras la agresión.

Relata que fue en cuestión de segundos ocurrió el incidente, y tras el ataque terminó en el hospital, con su brazo roto y golpes en diferentes partes del cuerpo.

“Me pegó tan fuerte que me rebotó el codo y el brazo al suelo, y nunca pensé que iba a ser una cosa tan grave, hasta que al siguiente día que fui al hospital y me dijo el doctor que mi brazo estaba quebrado en pedazos y tuvieron que ponerme tornillos y una placa de metal”.

Según las autoridades, el crimen en la zona de Aldine ha aumentado significativamente. Se estima que solo en esta semana al menos 10 incidentes violentos han ocurrido en el área, la mayoría, robo, asaltos a mano armada y hasta homicidios.

Estefany asegura que, por miedo a represalias, no quería llamar a la policía, pero finalmente hizo el reporte policial y las autoridades, estarían investigando el hecho.

El oficial del Distrito Policial Dos pide a las víctimas que no tengan miedo.

“Nosotros no vamos a investigar si son indocumentados o no, o si son ciudadanos o no son, nosotros vamos a investigar lo que es el incidente, el crimen que acaba de suceder, si algo pasa, llame a las autoridades dentro del área para que ellos vayan e investiguen porque muchas de las veces el sujeto puede que este dentro de la zona”.

Si sabes algo acerca de este caso, las autoridades necesitan la ayuda del público, puede llamar a Crime Stoppers al 713-222-8477

