¡En el limbo de nuevo! Corte de Texas frena el programa de $500 mensuales en el condado Harris

HOUSTON - Fue bloqueada la segunda versión del programa de ayuda Uplift Harris para casi 2000 familias viviendo en condiciones de pobreza extrema en el Condado Harris.

La oficina del procurador de Texas, Ken Paxton, informó en un comunicado que se obtuvo una suspensión legal en las Cortes, para impedir la entrega de $500 dólares mensuales en tarjetas de débito por 18 meses.

Paxton alega que el programa que califica como de “ingresos garantizados” es ilegal, por lo que inició una batalla en las Cortes.

🚨 NEW: We secured a stay preventing Harris County from restarting its unlawful “guaranteed income” program after the County made an attempt to sidestep a court order halting a similar program. Harris County is not above the law and cannot ignore the Texas Constitution. They made… https://t.co/ckFkee6WGn