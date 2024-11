Encuentran cuerpo con herida de bala en la orilla del Buffalo Bayou en Houston

HOUSTON - Una gran sorpresa se llevaron transeúntes de una cercaNA al Downtown, luego que avistaron un cadáver flotando en el Buffalo Bayou.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00 a.m. en la cuadra 900 de North York Street, lo que generó una inmediata respuesta policial.

Según informaron las autoridades, la víctima presentaba una herida de proyectil de arma de fuego. Por el momento no se han proporcionado detalles sobre su identidad.

Homicide detectives are en route to the 900 block of N. York St. after a person's body was found in Buffalo Bayou at about 9 a.m. The individual had suffered a gunshot wound.



No other info as the investigation is ongoing. #HouNews