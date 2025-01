Encuentran una mujer herida de bala tras robo de vehículo, persecución y choque

HOUSTON - Una escena caótica con el hallazgo de una mujer herida de bala dentro de un vehículo se registró la noche del miércoles al oeste del condado Harris.

De acuerdo con el alguacil, Ed González todo inició con el robo armado de un vehículo en una gasolinera.

En ese lapso de tiempo, las autoridades también recibieron una llamada del presunto secuestro de una mujer en la zona cercana, la cual podría ser la exnovia del sospechoso, quien posiblemente subió al automóvil y fue baleada cuando intentó bajarse, publicó el alguacil en su cuenta de X.

