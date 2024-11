Arrestan hombre acusado de asesinar a su esposa apuñaladas en el noroeste de Houston

HOUSTON - Las autoridades tienen bajo custodia a un hombre el viernes por la mañana en el noroeste del condado de Harris, donde encontraron a una mujer apuñalada hasta la muerte.

Más temprano en la mañana, los diputados de la oficina del comisario Mark Herman recibieron una llamada al 911 con respecto a un incidente de violencia doméstica en una residencia en el bloque 12000 de Kleinmeadow Drive.

Al llegar los diputados, encontraron a una víctima femenina fallecida con heridas de apuñalamiento aparentes. Un testigo informó que el sospechoso era el esposo de la víctima, quien huyó del lugar en un Chevy Equinox negro.

Los oficales registraron el área y rápidamente localizaron el vehículo del sospechoso en la gasolinera Shell ubicada en 6225 Spring Cypress Road.

El sospechoso fue trasladado de vuelta a la escena original por los diputados del comisario. Los investigadores se dirigen al lugar.

Los detalles son limitados, ya que se trata de una investigación en curso, pero el alguacil Ed Gonzalez publicó en X que los oficiales del Precinto 4 del Condado de Harris fueron llamados a Klein Meadow Drive, cerca de Willowbrook, por un disturbio familiar.

