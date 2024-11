Noche de terror: las balas sacuden un vecindario de Houston dejando en pánico a sus residentes

HOUSTON - Vecinos de Alief al suroeste de Houston, dicen no tener tranquilidad luego de que una ráfaga de balas los sorprendió en plena noche y hoy ya no pueden si quiera conciliar el sueño.

“Yo ya he perdido un hijo, me da mucho miedo con mis sobrinos, con mis sobrinas, mis nietos “, dijo uno de los afectados.

Videos captados en el momento de terror muestran a un carro sedan de color oscuro aproximándose a la intersección de las calles Cookwind y Newbrook en Alief cuando de buenas a primeras decide abrir

El primer balazo se escuchaba como un cohete, no sé cuántas balas fueron, me asuste, apague las luces y corrí, agregó.

Nunca me había tocado ver algo así, pero me quede en el momento hasta temblando, me quede en shock.

Otro residente dice que: “Mi esposa y yo nos tiramos al suelo porque sonó como que, en la puerta, fuertísimo y salimos a ver y no vimos nada”.

Un balazo que dicen haber descubierto el domingo al regresar a casa y el que presuntamente denunciaron ante la policía sin obtener la asistencia requerida…

Este grupo de vecinos exigen mayor presencia policial y respuestas ante un hecho que los deja sin poder dormir.

