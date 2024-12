Organizaciones pro inmigrantes se preparan para hacerle frente al plan de deportaciones de Trump

HOUSTON - En un momento crucial para la comunidad inmigrante, Texas se convirtió en el epicentro del evento de inmigración más grande de todo el país. Cientos de inmigrantes y defensores de sus derechos se reunieron para hablar sobre los retos actuales y cómo encontrar formas de proteger a las comunidades.

Migrantes de todo el país estuvieron aquí no solo hablando de los problemas de las comunidades, sino también buscando soluciones para que continúen las protecciones al estatus migratorio de miles de personas.

El evento, que por primera vez se celebra en Texas y con sede en Houston, se lleva a cabo en momentos para muchos de incertidumbre ante el plan de deportaciones masivas anunciado por el presidente electo Donald Trump y el cual ha anunciado que iniciará en el primer día de su mandato.

La reunión, que congregó a más de 560 organizaciones que apoyan a los inmigrantes, tuvo un objetivo claro: informar a la comunidad sobre sus derechos como nunca antes.

El plan incluye promover la naturalización, informar sobre derechos laborales para evitar abusos y ofrecer asesorías legales ante deportaciones.

“Hay un sinnúmero de personas, millones y millones de personas que pueden calificar para hacerse ciudadanos y no lo han hecho. Muchas veces no lo han hecho porque no saben que hay recursos disponibles para apoyarlos”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla.

La mayoría de las organizaciones pro inmigrantes de Houston se reunieron aquí con un objetivo común: capacitarse para servir mejor a la comunidad.

El mensaje al final fue claro y alentador: no tengan miedo, no están solos. Hay quienes pueden representarlos y brindar apoyo.

Solo es cuestión de buscar ayuda en la organización de apoyo a inmigrantes más cercana a usted.

