Quedan 4 premios de $1,000 a quienes se vacunen contra COVID-19 en Houston

HOUSTON – Si no te has puesto la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 o no te has aplicado el refuerzo de esta aún tienes la posibilidad de hacerlo y entrar a hacer parte de una rifa de $1,000.

El Departamento de Salud de Houston lanzó un recorderis este lunes que aún quedan cuatro premios de $1,000 que sortearán -dos esta semana que termina el 4 de marzo y dos la que termina el 11 de marzo- entre quienes se apliquen la vacuna.

En total son 8 los centros fijos de vacunación en los que están disponibles estos premios en varias zonas de la ciudad.

Además, hay 11 sitios móviles de vacunación a lo largo y ancho de la ciudad, que también entran en la rifa.

Además, se estarán entregando tarjetas de regalo de $50 a quienes se vacunen por primera vez o se pongan el refuerzo de la vacuna.

Si quieres conocer todos los sitios de vacunación puedes hacer clic aquí.

