Mujer presuntamente robó ambulancia a paramédicos para irse de paseo por Houston

HOUSTON - En un insólito incidente, una mujer no identificada robó una ambulancia del Departamento de Bomberos de Houston, el viernes en la madrugada, presuntamente para darse un paseo de diversión por la ciudad.

Según la Policía de Houston, la ambulancia inicialmente estaba estacionada en el Hermann Memorial de Pearland.

Aunque se desconocen los detalles exactos del momento en que ocurrieron los hechos, el personal de emergencias médicas relató que una mujer se les acercó solicitando un viaje, el cual le fue negado.

Posteriormente, cuando el personal regresó del hospital, se percataron de que la ambulancia había desaparecido.

Las llaves se encontraban dentro del vehículo y las puertas estaban sin seguro.

Además, las cámaras de vigilancia captaron el momento en que la mujer tomaba la ambulancia.

La búsqueda involucró tanto a la Policía de Houston como a la Policía de Pearland, alrededor de la 1:30 a.m. los oficiales lograron localizar la ambulancia en la calle Alrover, cerca de W. Fuqua.

Afortunadamente, el vehículo no presentaba daños, no se reportó nada robado y la mujer no fue encontrada.

Al momento, las autoridades no han ofrecido mayor información del incidente, pero la investigación continúa en curso para esclarecer el caso.

