“Me lo mataron”: Un padre busca respuestas por la muerte de su hijo

HOUSTON - Un padre de familia busca respuestas ante la muerte de su hijo de 21 años.

Shawn Mireles residente de Cloverleaf, al este de Houston, según su familia salió a trabajar de madrugada, pero termino muerto a tiros en un 'deshuesadero' de automóviles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El caso que se creyó en un principio fue una muerte en defensa propia, más tarde fue catalogado como un homicidio.

"Me lo mataron y no fue por un robo como dicen...Yo no lo creo capaz que el ande haciendo eso” dijo Israel Mireles, padre del joven muerto a tiros.

El hombre que presuntamente le disparó a Mireles es jorge Zúñiga Martinez de 49 años.

Según vecinos, es el dueño del deshuesadero.

El informe oficial indica que el hombre llamo al servicio de emergencia 911 para reportar que le había disparado a un presunto intruso. Cuando llegaron los agentes encontraron al joven muerto dentro de la propiedad con heridas de bala en su cuerpo.

Zúñiga fue arrestado y enfrenta el cargo de homicidio en su contra por la muerte del joven que dicen quienes lo conocían solo quería ayudar a un amigo a recuperar su camioneta robada.

Los agentes informaron haber interrogado a 2 de los compañeros de trabajo de la víctima quienes corroboraron la historia del robo del vehículo.

La investigación que sigue a cargo de la oficina del alguacil del condado Harris.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.