Hay una cacería por reo que se escapó mientras era procesado en la cárcel del Condado Harris

HOUSTON - Búsqueda en curso de un recluso identificado como Daniel Eugene Douglas, un joven de 22 años que se escapó de la custodia de las autoridades mientras era procesado en el Centro de Procesamiento Conjunto del Condado Harris, en el centro de Houston, durante la tarde del jueves.

Según la Oficina del Alguacil del Condado Harris, la fuga ocurrió en el estacionamiento del centro de procesamiento mientras Douglas era escoltado por oficiales de la policía de Baytown.

Al parecer, un oficial abrió la puerta de un vehículo, lo que permitió a Douglas huir a través de una de las puertas del centro de procesamiento.

Las autoridades policiales están buscando activamente en el área cercana al centro de procesamiento, ubicado en la calle San Jacinto. La dirección exacta de la huida de Douglas sigue sin ser establecida por las autoridades.

We Need Your Help Locating An Escapee.



An adult male, Daniel Eugene Douglas (22), in the custody of Baytown PD, entered the HCSO Joint Processing Center parking garage; as the officer opened the vehicle door, Douglas fled and got out through the open bay door. pic.twitter.com/fEXz6DBHGg