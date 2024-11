Robo de salarios deja en la calle a familia hondureña, hoy viven en su carro

HOUSTON - Una pareja hondureña terminó viviendo en su auto junto y lejos de sus hijas, luego de ser víctimas de robo de salario, según denuncian.

Alegan haber trabajado por semanas sin que se les haya pagado por ello: “Hace un mes trabajamos con un señor y el señor hasta el sol de hoy no nos ha pagado”., dijo Kevin Hernández.

La pareja llegó de San Pedro Sula, Honduras, a Houston hace un año. Dicen que es la segunda vez que trabajan y no les pagan, por lo que quedaron en la calle.

Recientemente entraron al país con una niña de 5 y otra de 2 años, buscando un mejor futuro y han tenido que dejarlas bajo el cuidado de una conocida acá en Houston mientras buscan cómo salir adelante, según relatan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El señor nos quedó de deber y no nos ha querido pagar le llamamos le escribimos de diferentes contactos y nada.

La pareja denuncia haber sido víctima de robo de salario. Trabajaron en construcción y remodelación, sus manos y pies parecen demostrarlo, sin embargo, no han recibido un centavo.

Telemundo Houston se comunicó con el supuesto contratista quien se identificó como Henry Guevara quien dijo:

“Yo les he dicho que ahorita me pausaron el trabajo y la señora a la que le estoy haciendo la casa no me ha dado dinero y les dije que en cuanto yo agarre el dinero yo se los iba a pagar yo se los voy a pagar lo más tardado este fin de semana”.

Según organizaciones locales esta situación es más común de lo que se cree y dicen no todo está perdido, ya que casos como este

“Es calificado para ser un caso de pequeñas cortes y no le van a pedir una documentación legal para continuar el caso no tienen por qué pedírselo” informó Daniana Trigoso de Dify Foundation

Antes de trabajar por primera vez en el país, como es el caso de esta familia hondureña, recomiendan informarse para evitar ser una víctima.

Esta familia ya está en contacto con organizaciones locales y esperan poder salir a flote nuevamente lo antes posible.

Si necesita ayuda puede llamar a la línea de asistencia marcando al 2-1-1 y le brindarán recursos disponibles en su código postal.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.