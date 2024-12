Autoridades reportan tiroteo en centro comercial Katy Mills generando pánico en los presentes

HOUSTON - Las autoridades reportaron la tarde del lunes un incidente con arma de fuego en las inmediaciones del centro comercial Katy Mills desatando una intensa movilización policial, aunque las autoridades confirmaron rápidamente que no se trataba de un tirador activo.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Harris (HCSO), el incidente ocurrió cuando una persona disparó contra otra en lo que aparentemente fue un altercado focalizado dentro del centro comercial.

De otra parte, informaron que, ambos individuos abandonaron el lugar inmediatamente después del tiroteo.

El Departamento de Policía de Katy está liderando la investigación del tiroteo en colaboración con el HCSO, quienes realizaron un operativo de búsqueda en la zona.

Update: Alexa has been located and is now with our investigators. Kudos to our investigators for working around the clock on this. To media partners and community members for sharing information. Limited info at this time. Follow-up investigation will continue. #HouNews https://t.co/Df2sxhkNtj