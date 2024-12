Azeez Al-Shaair, de los Texans, se disculpa por golpear al quarterback de los Jaguars

El safety de los Houston Texans, Azeez Al-Shaair, se disculpó el lunes por su golpe al quarterback de los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence.

Durante el partido entre ambos equipos el domingo, Al-Shaair se abalanzó sobre Lawrence durante el segundo cuarto, golpeando al indefenso quarterback en la cabeza con el antebrazo. Lawrence reaccionó con esgrima tras la colisión y quedó fuera del partido por una conmoción cerebral.

"A Trevor le pido sinceras disculpas por lo que acabó ocurriendo", escribió Al-Shaair en X. "Antes del partido hablamos y le dije lo genial que era verle de vuelta en el campo y le deseé lo mejor. Nunca me gustaría ver a ningún jugador lesionado por un golpe que yo le haya dado, especialmente uno que haya sido dictaminado como 'tarde' o 'innecesario'."

Luego añadió: "Al resto de la gente que me ha llamado de todo, desde periodistas con las manos preparadas para una historia para encontrar a su villano, hasta fans y gente racista e islamófoba, no conocéis mi corazón ni mi carácter, que no necesito demostrar a ninguno de vosotros".

En el post, Al-Shaair explica por qué realizó el golpe, afirmando que juega cada partido tan duro como puede sin intención de lesionar.

"No le vi deslizarse hasta que fue demasiado tarde. Y todo sucede en un abrir y cerrar de ojos», escribió el safety.

El golpe enfureció a los compañeros de Lawrence, que se pelearon en el campo inmediatamente después de la jugada. En su disculpa, Al-Shaair dijo que entendía por qué los Jaguars defendieron a su quarterback como lo hicieron.

Al-Shaair, agente libre no reclutado en su sexta temporada en la NFL, ya ha sido multado varias veces esta temporada por incidentes en el campo. Fue multado con más de $11,000 tanto por un golpe tardío al corredor de los Tennessee Titans Tony Pollard en un partido del 24 de noviembre como por un puñetazo que lanzó al corredor de los Chicago Bears Roschon Johnson el 15 de septiembre.

Se espera que Al-Shaair sea suspendido por su golpe a Lawrence, informó el lunes Adam Schefter de ESPN.

El lunes, el entrenador de Jacksonville, Doug Pederson, dijo que el estatus de Lawrence para el resto de la temporada es incierto.

"Gracias a todos los que me han tendido la mano / han estado rezando por mí", publicó Lawrence en X el domingo. "Estoy en casa y me siento mejor. Significa mucho, gracias a todos".

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Rohan Nadkarni para NBC News.