Acusan a actor de “Dances with Wolves” de dirigir una secta en la que habría agredido sexualmente a niñas

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) informó que el actor Nathan Chasing Horse fue detenido por acusaciones de que dirigía una secta y agredía sexualmente a menores.

El actor de "Dances with Wolves" fue fichado en el Centro de Detención del Condado Clark por supuestamente agredir sexualmente a jóvenes indígenas durante un período de dos décadas, según registros policiales obtenidos por The Associated Press (AP).

El hombre fue detenido en la tarde del martes cerca de su casa en North Las Vegas, la que se cree comparte con sus cinco esposas. Los oficiales SWAT fueron vistos afuera de la casa de dos pisos por la noche mientras los detectives registraban la propiedad.

Estos son los cargos que enfrenta:

Agresión sexual de un menor de 16 años

Agresión sexual (2 cargos)

Tráfico sexual de un adulto (2 cargos)

Abuso/negligencia infantil

Según AP, las autoridades han identificado a seis alegadas víctimas y descubrieron acusaciones sexuales contra Chasing Horse que datan de principios de la década de 2000 en varios estados, incluidos Montana, Dakota del Sur y Nevada, donde ha vivido durante aproximadamente 10 años.

LVMPD informó que la investigación sigue abierta.