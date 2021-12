Trágica muerte de embarazada que habría sido raptada por su novio cuando trabajaba

MIAMI, Florida - Las autoridades confirmaron este jueves que el cuerpo hallado en una zona boscosa de Homestead es el de la mujer embarazada y madre de dos hijos que habría sido presuntamente asesinada por su novio tras secuestrarla de una casa en Miami-Dade.

En relación al caso la policía arrestó y acusó al novio de la mujer. Xavier Johnson, de 32 años, fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro y robo en relación al caso de Andreae Lloyd, de 27 años, quien desapareció desde el martes cuando fue raptada del lugar donde trabajaba.

Este miércoles los familiares de Andrea Lloyd no quisieron moverse del sitio donde la policía confirmó el hallazgo de un cuerpo durante la búsqueda de la joven madre de dos hijos -que esperaba un tercero-, y quien en la madrugada del martes, fue golpeada y secuestrada de la casa donde cuidaba enfermos.

"Rezo para que esa no sea Andreae", dijo entonces su tío, mientras la policía investigaba en una escena tras recibir una llamada de un familiar de la víctima. A ese miembro de la familia le resultó sospechoso observar al novio de Andreae en el área de la 130 avenida con la 285 calle del suroeste del condado.

Cuando los oficiales llegaron a la escena encontraron al individuo, y lo detuvieron. Con la ayuda de una unidad canina, la policía encontró un cadáver que luego un equipo forense identificó como el de la joven madre Andreae Lloyd.

"Él fue el primero que me dijo que ella estaba desaparecida. ¿Cómo lo sabía? Me lo dijo cuando se suponía que Andrea aun no había terminado su turno de trabajo", comentó Arnold Lloyd, el padre de Andrea.

En el terreno boscoso, las autoridades también encontraron la camioneta que conducía el novio. Lo que aún sigue desaparecido es el Honda civic de color blanco con placa de la Florida y numeración Y650DL que era propiedad de Andrea, y en el cual habría sido secuestrada.

“Él me dijo que la estaba buscando. Pero mi pregunta es: ¿por qué vino a este punto específico a buscarla? ¿Por qué?", dijo el padre de la víctima.

La policía está interrogando al novio de Andrea mientras se encuentra en prisión. Los familiares dijeron que Lloyd y Johnson estuvieron juntos en una relación durante 11 años de cuyo fruto nacieron dos hijos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes. Justo en una vivienda que funciona como hogar para personas enfermas, en el suroeste de Miami-Dade, de donde la joven que trabajaba como cuidadora fue sacada a la fuerza y raptada.

Hasta su lugar de trabajo llegó su presunto agresor, pero no fue hasta que un compañero de trabajo llegó más tarde a la casa y descubrió que Lloyd estaba desaparecida, que se alertó a las autoridades.

El detective Ángel Rodríguez, de la policía de Miami-Dade, dijo que “descubrieron que este individuo le tocó a la puerta pasadas las 12:30 de la mañana, y cuando la joven abrió la puerta, el sujeto empezó a golpearla varias veces”.

Cámaras de vigilancia confirmaron que después de la golpiza el sujeto la habría montado a la fuerza en un vehículo y escapado de la escena.