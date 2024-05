Todo listo para lanzamiento de Starliner, primer vuelo espacial de Boeing con astronautas a bordo

Después de años de retrasos y tropiezos, Boeing finalmente está lista para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional de la NASA desde el Complejo de Lanzamiento Espacial-41 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

El despegue de la nave está previsto para las 10:34 p.m. (hora del Este) de este lunes 6 de mayo, lo que lo convierte en el primer vuelo de la cápsula Starliner de Boeing con tripulación a bordo. Se trata de un par de astronautas de la NASA que revisarán la nave espacial durante la prueba de manejo y estarán una semana en la estación espacial.

Si esta prueba sale bien, la NASA alternará entre Boeing y SpaceX para llevar a los astronautas hacia y desde la estación espacial.

La NASA recurrió a empresas estadounidenses para viajes de astronautas después de que se retiraron los transbordadores espaciales. SpaceX, de Elon Musk, ha realizado nueve viajes para la NASA desde 2020, mientras que Boeing solo ha realizado un par de vuelos de prueba sin pasajeros.

Starliner atracará en el puerto delantero del módulo Harmony de la estación a las 12:46 a.m. del miércoles 8 de mayo.

¿QUIÉNES SON LOS ASTRONAUTAS A BORDO?

Los astronautas veteranos de la NASA Barry "Butch" Wilmore y Suni Williams son capitanes retirados de la Armada que pasaron meses a bordo de la estación espacial hace años.

Se unieron al vuelo de prueba después de que la tripulación original se retirara a medida que se acumulaban los retrasos.

Wilmore, de 61 años, es un expiloto de combate de Mount Juliet, Tennessee, y Williams, de 58 años, es una piloto de helicóptero de Needham, Massachusetts. El dúo ha estado involucrado en el desarrollo de la cápsula e insiste en que Starliner está listo.

"No vamos a esconder la cabeza en la arena", dijo Williams a The Associated Press. “Claro, Boeing ha tenido sus problemas. Pero nosotros somos el QA (garantía de calidad). Nuestros ojos están puestos en la nave espacial”.

¿QUÉ SE SABE DE LA CÁPSULA?

Blanca con adornos negros y azules, la cápsula Starliner de Boeing mide aproximadamente 10 pies de alto y 15 pies de diámetro. Puede albergar hasta siete personas, aunque las tripulaciones de la NASA normalmente serán de cuatro.

La compañía optó por el nombre Starliner hace casi una década, una variación del nombre del primer Stratoliner de Boeing y del actual Dreamliner.

No había nadie a bordo de los dos vuelos de prueba anteriores del Starliner de Boeing. El primero, en 2019, sufrió problemas de software tan graves que su cápsula vacía no pudo llegar a la estación hasta el segundo intento en 2022.

Luego, el verano pasado, surgieron paracaídas débiles y cinta inflamable que debían repararse o retirarse.