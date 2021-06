Derrumbe en Miami Beach: la historia del apartamento que se ha convertido en símbolo de la tragedia

MIAMI, Florida - Entre los desaparecidos tras el derrumbe de una torre del condominio Champlain Towers South se encuentra Linda March, quien cambió con entusiasmo un apartamento abarrotado de Nueva York por aire fresco y vistas al mar después de sobrevivir a una infección por COVID-19.

Incluso compró una bicicleta rosa brillante para pasear por Miami, dijo su mejor amiga, Rochelle Laufer.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

March alquiló el Penthouse 4 y estaba usando el segundo dormitorio del apartamento amueblado como su oficina, dijo Laufer a The Associated Press el domingo.

El derrumbe parcial del edificio de condominios del jueves 23 de junio dejó el interior del apartamento expuesto, con literas y una silla de oficina todavía intactas justo dentro del borde roto donde el resto de la estructura de 12 pisos se derrumbó en una pila de escombros. Esa imagen de las literas junto a la silla, se ha convertido en uno de los símbolos de la tragedia.

Otra amiga, Dawn Falco, dijo que había estado hablando por teléfono con March hasta solo dos horas antes del desastre. Falco dijo que inmediatamente comenzó a buscar noticias sobre su amiga, quien dijo que nunca sale de la casa "sin una sonrisa".

“Mi corazón se rompe cuando veo la silla de oficina que acaba de comprar junto a las literas”, dijo Falco.

Su dueña fue rescatada pero el gato permanece atrapado en el cuarto piso del edificio colapsado Champlain Towers en Surfside. Detalles en el video.

Florida fue un nuevo comienzo para la abogada de 58 años. En la última década, había perdido a su hermana y a su madre a causa del cáncer, su padre murió unos años después y ella y su marido se divorciaron. Ella no tuvo hijos.

“Ella me decía: 'Estoy sola. No tengo familia ", y le decía:" Eres mi hermana, no tienes que nacer hermanas. Y le decía que siempre me tendría ”, relató Laufer entre lágrimas.

Laufer dijo que March amaba las vistas al mar pero odiaba el ruido incesante de las construcciones cercanas y había decidido romper su contrato de arrendamiento. "Ella estaba buscando otro apartamento cuando esto sucedió", dijo Laufer con tristeza.