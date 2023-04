Captado en audio: funcionarios de Oklahoma hablan sobre matar a reporteros y ahorcar a personas negras

El gobernador de Oklahoma está buscando la renuncia de cuatro funcionarios después de que una grabación de audio de un periódico presuntamente capturara a algunos de ellos quejándose de dos de los periodistas de un periódico local, conociendo a los sicarios y dónde se cavaron dos agujeros.

El periódico publicó una parte de la grabación, y también parece capturar a uno de los cuatro haciendo comentarios racistas sobre los negros.

El gobernador Kevin Stitt dijo el domingo que estaba buscando las renuncias del alguacil del condado de McCurtain, Kevin Clardy, y otros tres funcionarios del condado: la capitana del alguacil, Alicia Manning, el comisionado del Distrito 2, Mark Jennings, y el administrador de la cárcel, Larry Hendrix.

“Estoy horrorizado y desanimado al escuchar los horribles comentarios hechos por funcionarios en el condado de McCurtain”, dijo Stitt en un comunicado. “Simplemente no hay lugar para una retórica tan odiosa en el estado de Oklahoma, especialmente por aquellos que sirven para representar la comunidad a través de su respectiva oficina.”

EN QUÉ CONSISTE LA CONTROVERSIA

The McCurtain Gazette-News publicó partes de una grabación de audio luego de una reunión de la comisión del condado del 6 de marzo en la que Clardy, Manning y Jennings parecen hablar sobre los reporteros Bruce y Chris Willingham. Jennings les dice a Clardy y Manning: "Sé dónde se cavan dos agujeros profundos si alguna vez los necesitan", y el sheriff respondió: "Tengo una excavadora".

Jennings también dijo que conoce a "dos o tres sicarios" en Louisiana, y agregó que "son tipos muy tranquilos".

En la grabación, Jennings también parece quejarse de no poder ahorcar a los negros y dice: “Ellos obtuvieron más derechos que nosotros”.

The Associated Press no pudo verificar de inmediato la autenticidad de la grabación. Ninguno de los cuatro devolvió llamadas telefónicas o correos electrónicos de The Associated Press el lunes en busca de comentarios.

Una portavoz de la oficina del FBI en la ciudad de Oklahoma dijo que la política de la agencia es no confirmar ni negar ninguna investigación en curso. Phil Bacharach, portavoz del fiscal general Gentner Drummond, dijo que la agencia recibió una grabación de audio y está investigando el incidente, pero se negó a comentar más.

Más de 100 personas se reunieron frente al juzgado del condado de McCurtain en Idabel el lunes, y muchas de ellas pidieron la renuncia del alguacil y otros funcionarios del condado.

Bruce Willingham, el editor de McCurtain Gazette-News desde hace mucho tiempo, dijo que la grabación se hizo el 6 de marzo cuando dejó una grabadora activada por voz dentro de la habitación después de una reunión del comisionado del condado porque sospechaba que el grupo continuaba realizando negocios en el condado después de la reunión había terminado en violación de la Ley de Reuniones Abiertas del estado. Chris Willingham, reportero del periódico, es el hijo de Bruce Willingham.

“Hablé en dos ocasiones diferentes con nuestros abogados para asegurarme de que no estaba haciendo nada ilegal”, dijo Bruce Willingham.

Bruce Willingham dijo que cree que los funcionarios locales estaban molestos por las "historias que publicamos que arrojan una luz desfavorable sobre la oficina del alguacil", incluida la muerte de Bobby Barrick, un hombre de Broken Bow, Oklahoma, que murió en un hospital en marzo de 2022 después de que los agentes del condado de McCurtain le dispararan con una pistola eléctrica. El periódico presentó una demanda contra la oficina del alguacil en busca de imágenes de la cámara corporal y otros registros relacionados con la muerte de Barrick.

Bruce Willingham dijo que también entregó sus grabaciones de audio al FBI ya la Oficina del Fiscal General de Oklahoma y agregó que ha tenido varias conversaciones con investigadores federales.

Joey Senat, profesor de periodismo en la Universidad Estatal de Oklahoma, dijo que se sorprendió al escuchar los comentarios hechos en la grabación, especialmente a la luz de los recientes asesinatos de periodistas en los EEUU, incluido el arresto el año pasado de un funcionario electo del área de Las Vegas acusado de apuñalar fatalmente a un reportero veterano que lo había estado investigando.

“Toda la conversación parecía deplorable”, dijo Senat. “Me sorprendió porque asumo que la mayoría de la gente no solo se refería a los comentarios sobre los periodistas, sino también a los comentarios racistas sobre los afroamericanos. Bromear no es excusa para eso”.

Senat dijo que, según la ley de Oklahoma, la grabación sería legal si se obtiene en un lugar donde los funcionarios que se graban no tienen una expectativa razonable de privacidad.

El condado de McCurtain se encuentra en el extremo sureste de Oklahoma, limita con Arkansas y Texas, en una parte del estado a la que a menudo se hace referencia como "Little Dixie", debido a la influencia en el área de los sureños blancos que emigraron allí después de la Guerra Civil.

Con sus ondulantes colinas boscosas en las laderas de las montañas Ouachita, el área se ha convertido en un semillero de turismo que atrae un flujo constante de visitantes del área de Dallas-Fort Worth.

El representante estatal Eddy Dempsey, un republicano que representa el área en la Cámara de Representantes de Oklahoma, dijo que los comentarios grabados no reflejan los valores de sus electores y se hizo eco del llamado de Stitt a las cuatro personas involucradas en la conversación para que renuncien.

“Toda mi vida, siempre hemos dicho que no recibimos suficiente reconocimiento en el sureste de Oklahoma”, dijo Dempsey. “Pero no necesitamos este tipo de reconocimiento”.