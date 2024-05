Juez califica videos en redes sociales de un sheriff como “inmaduros y estúpidos”

MIAMI - Un juez de Treasure Coast criticó las últimas publicaciones en redes sociales del sheriff Keith Pearson durante una audiencia para considerar una orden de silencio o mordaza sobre el contenido que este puede publicar en el futuro.

El juez de circuito Michael Heisey escuchó el martes los argumentos de la abogada Ashley Minton que buscaba una orden de silencio después de que su cliente apareciera en un segmento semanal que el sheriff llama "Entréguese el martes".

Minton dijo que las publicaciones amenazan la oportunidad de su cliente de tener un juicio justo.

En el segmento, Pearson afirma: "Queremos invitar a Michael Dorst, de 57 años, a entregarse. Dorst tiene órdenes de arresto por tráfico de fentanilo… La última dirección conocida de Dorst fue en Port St. Lucie. Si tiene alguna información sobre el paradero de Dorst, comuníquese con la policía local".

Minton dijo que se enteró por primera vez de la capias para su cliente, Dorst, a través de las redes sociales.

"Mi reacción fue de sorpresa porque no sabíamos sobre eso. No es un registro público… así que inmediatamente me acerqué a ellos y les dije: 'Deberías haberme llamado. No necesitas hacer TikToks'". Dijo Minton.

"El tribunal tiene el poder inherente de amordazar a las autoridades para que no hagan cosas que potencialmente amenacen con envenenar a un jurado contra el señor Dorst", dijo Minton.

Heisey no concedió la orden de silencio, pero no la descartó para el futuro.

El abogado de la oficina del sheriff afirmó que el sheriff estaba haciendo lo indicado en la orden, y dijo: "Estábamos haciendo exactamente lo que nos exige el estatuto: intentar efectuar la entrega de esta orden. Una capias es una orden para llevar a alguien a prisión".

El juez respondió con algunas palabras duras.

"[En ninguna parte] veo dónde estoy ordenando a Pearson que haga un video inmaduro, poco profesional y completamente estúpido sobre el Sr. Dorst. Así que no digan en esta audiencia le ordené a Keith Pearson que actuara de la manera en que él actuó", dijo Heisey.

"En ninguna parte aquí dice que hagamos videos en las redes sociales pidiendo a la gente que venga a" Pearson's Penthouse "o que les dará un viaje gratis e insinuará que el Sr. Dorst es una especie de fugitivo".

Pearson emitió la siguiente declaración después de la audiencia:

"Como saben, el tribunal denegó la petición de la abogada defensora Ashley Minton en nombre de su cliente esta mañana. Es nuestro papel detener a cualquier individuo con una orden judicial activa. Informar arrestos desde la escena de un crimen, notificar al público de órdenes judiciales activas, y destacar el increíble trabajo de los dedicados hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie, a través del uso de las redes sociales por parte de esta agencia, ha demostrado ser efectivo, y alentamos al público a que continúe siguiéndonos para mantenerse informado".

"Es sólo para dar me gusta. Y eso no es lo que deberían hacer las autoridades", dijo Minton. "Si vamos a hacer 'Entrégate el martes', hazlo para personas que realmente se han fugado y no puedes encontrarlas, y necesitas la ayuda de los ciudadanos para encontrarlas".

El juez finalizó la audiencia afirmando que la oficina del sheriff tampoco participa en la investigación de Dorst ya que se trata de un caso policial de Port St. Lucie.

"Si el sheriff, que como ha señalado su abogado, no tiene nada que ver con este caso, decide seguir involucrándose en este caso y publicando estos vídeos ridículos, entonces tendré que reevaluar si es necesaria una orden de silencio para asegurarme de que El señor Dorst tenga un juicio justo", dijo Heisey.