Este 15 de octubre: llega fecha clave para contribuyentes

¡Presta atención al calendario y marca la fecha! Este viernes 15 de octubre no solo millones de hogares reciben el Crédito Tributario por Hijos, también es una fecha clave para ciertos contribuyentes, en especial aquellos que no han reclamado ciertos créditos y reembolsos.

El IRS anunció recientemente que está en camino de culminar el procesamiento de millones de declaraciones del año fiscal 2020. Es probable que la agencia tributaria alcance la meta a finales del año 2021, justo a tiempo para que comience la temporada de presentación de impuestos de 2022.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Al 2 de octubre, el IRS tenía 6,8 millones de declaraciones de impuestos individuales sin procesar del año fiscal 2020, frente a los 7,6 millones de la semana anterior. El IRS ha reducido la cantidad de declaraciones que requieren un procesamiento especial de un máximo histórico de 9.8 millones el 1 de mayo de 2021 al nivel actual de 224,000 declaraciones individuales. En algunos casos, el proceso puede demorar de 90 a 120 días.

También para el 2 de octubre, el IRS tenía 2.8 millones de declaraciones de impuestos individuales enmendadas sin procesar, o Formularios 1040-X. El plazo de procesamiento actual para estos es de 20 semanas, en comparación con las 16 semanas habituales.

Pero la mala noticia no es la demora sino que millones de contribuyentes aún esperan reembolsos a la vez que otros están recibiendo avisos de ‘error de cálculo’ y ajuste de montos, lo que, para muchos, significa una deuda con el IRS. La agencia tributaria espera recibir otros 4 millones de declaraciones para el año fiscal 2020 antes de la fecha límite de extensión de presentación de impuestos este 15 de octubre.

ESTE VIERNES SE ACABA EL TIEMPO

Pese a que la fecha límite para presentar impuestos se extendió hasta el 17 de mayo de este año, millones de contribuyentes solicitaron otra extensión para recopilar sus registros y obtener asesoramiento profesional, o incluso para evitar posibles errores. Pero ese plazo final de prórroga fiscal se acerca ahora. Y si no cumples con la fecha de presentación del 15 de octubre, deberás pagar cargos por pagos atrasados ​​y altos intereses.

Lo más importante es que si aún no has presentado tu declaración de impuestos de 2020, podrías perder dinero del IRS, como un reembolso de impuestos, cheques de estímulo o pagos de Crédito Tributario por Hijos. Si esperas demasiado para presentar y reclamar un reembolso, el IRS dice que podrías arriesgarte a perderlo por completo.

Recuerda, una prórroga no pospone el pago de los impuestos que adeudas, solo te da tiempo adicional para presentar tu declaración. El IRS todavía ofrece varias opciones de presentación electrónica, incluida la presentación gratuita para personas cuyos ingresos no superen los $72,000.

El IRS otorgó una extensión para declarar impuestos a quien presentó el Formulario 4868 antes de la fecha límite del 17 de mayo, pero el contribuyente está obligado a pagar todo o parte de su impuesto sobre la renta estimado adeudado, ya sea utilizando Direct Pay, el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales, o una tarjeta de débito o crédito.

A ciertos contribuyentes se les concede automáticamente más tiempo para presentar su declaración. Esto incluye al personal militar que está sirviendo en una zona de combate o personas en áreas de desastre declaradas por el gobierno federal. Ese es el caso de Nueva York y Nueva Jersey tras la devastación causada por los remanentes del huracán Ida.

DAMNIFICADOS DEL HURACÁN IDA TIENEN HASTA EL 3 DE ENERO, PERO HAY EXCEPCIONES

Las víctimas del huracán Ida en partes de Nueva York y Nueva Jersey tienen hasta el 3 de enero de 2022 para presentar declaraciones de impuestos individuales y comerciales y realizar pagos de impuestos comparable al alivio brindado a las víctimas de Ida en Louisiana.

El IRS ofrece la prórroga a cualquier área designada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). En Nueva York, esto incluye actualmente los condados del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island y Westchester, y en Nueva Jersey, incluye los condados de Bergen, Gloucester, Hunterdon, Middlesex, Passaic y Somerset. Los contribuyentes de las localidades afectadas por Ida designados posteriormente por FEMA en otras partes de estos estados recibirán automáticamente el mismo alivio.

Esto significa que las personas que tenían una extensión válida para presentar su declaración de 2020 que vence el 15 de octubre de 2021, ahora tendrán hasta el 3 de enero de 2022 para presentarla. Sin embargo, el IRS señaló que debido a que los pagos de impuestos relacionados con estas declaraciones de 2020 vencen el 17 de mayo de 2021, esos pagos no califican para este alivio.

La fecha límite del 3 de enero de 2022 también se aplica a los pagos trimestrales de impuestos estimados sobre la renta que vencieron el 15 de septiembre de 2021, y las declaraciones de impuestos sobre la nómina y el consumo trimestrales que normalmente vencen el 1 de noviembre de 2021. También se aplica a las organizaciones exentas de impuestos que operan en un calendario por año, que tenía una extensión válida que vencería el 15 de noviembre de 2021. Las empresas con una fecha de vencimiento original o extendida también tienen el tiempo adicional, incluidas, entre otras, las asociaciones de año calendario y las corporaciones S cuyas extensiones de 2020 se agotan en Corporaciones del 15 de septiembre de 2021 y del año calendario cuyas extensiones de 2020 vencen el 15 de octubre de 2021.

Abre aquí para más detalles.

¿CÓMO PRESENTO MI DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE 2020 SI TENGO HASTA EL VIERNES PARA HACERLO?

El IRS dice que los contribuyentes pueden presentar y programar sus pagos de impuestos federales en línea, por teléfono o con la aplicación móvil IRS2Go.

Si necesitas encontrar un servicio de software de impuestos para usar y ganas $72,000 o menos, puedes encontrar fácilmente un servicio de presentación gratuito aprobado por el IRS. Deberás recopilar la siguiente información:

Declaraciones de ingresos (W2 o 1099)

Cualquier ajuste a tus ingresos

Estado civil actual (soltero, casado, declarando conjuntamente)

Información de tus dependientes.

Si ganas más de $72,000, puedes usar el formulario Free File Fillable.

Si aún no has realizado un pago de impuestos, el IRS prefiere que los pagos se realicen electrónicamente y ofrece una variedad de formas de hacerlo, incluido el Pago Directo del IRS, que está directamente vinculado a una cuenta corriente o de ahorros. Otra opción es mediante tarjeta de crédito mediante la aplicación móvil IRS2Go, o mediante el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales.

¿POR QUÉ LE DEBO DINERO AL IRS SI TENÍA UNA EXTENSIÓN?

Extender la fecha límite de presentación al 15 de octubre no retrasa la obligación de pagar los impuestos que pudieras adeudar. Según el IRS, debías calcular y pagar al menos el 90% de tu obligación tributaria antes del 17 de mayo para evitar cargos por pagos atrasados. De lo contrario, habrás acumulado intereses sobre lo que debes, que eventualmente tendrás que pagar, más posibles multas, además de tus impuestos sobre la renta.

La multa por pago tardío suele ser del 0,5% por mes del impuesto pendiente no pagado antes de la fecha límite de presentación, con un máximo del 25%. El IRS también puede emitir una multa por presentación tardía del 5% del monto adeudado por cada mes o mes parcial en que su declaración de impuestos se atrasa. Si tu declaración se presenta más de 60 días después de la fecha de vencimiento, la multa mínima por presentación tardía es $435 o el 100% del impuesto no pagado (lo que sea menor).

Para los contribuyentes individuales, las multas y los intereses dejarán de acumularse solo cuando su saldo se haya pagado en su totalidad. Para obtener más información sobre las multas o para elaborar un plan de pago con el IRS, abre aquí.

¿POR QUÉ DEBO DECLARAR LOS IMPUESTOS PARA RECLAMAR EL CRÉDITO POR HIJOS Y LOS CHEQUES DE ESTÍMULO?

Si el IRS te debe dinero de los dos primeros cheques de estímulo, puedes reclamar los pagos faltantes a través de un crédito de reembolso de recuperación en tu formulario de impuestos 2020. Esto es válido incluso si normalmente no estás obligado a declarar impuestos. Por lo tanto, cuanto más esperas para presentar la solicitud, más tiempo tardarás en recibir el pago de estímulo faltante.

El IRS dice que evaluará automáticamente si calificas para el tercer cheque de estímulo cuando se procese tu declaración de 2020. Si el IRS calculó el monto de tu tercer pago de estímulo mediante tu declaración de impuestos de 2019, podrías calificar para recibir más dinero como un llamado "pago adicional" una vez que el IRS reciba los impuestos de 2020 y vuelva a calcular el total. Sin embargo, hasta que presentes una declaración de impuestos de 2020, el IRS no tendrá tus nuevos ingresos ni la información de tus dependientes en el archivo.

El IRS planea emitir pagos de estímulo y pagos adicionales a los contribuyentes hasta finales de 2021.

El IRS también utilizará tu declaración de impuestos de 2020 para determinar la cantidad de dinero para el que calificas para el Crédito Tributario por Hijos.

Los pagos mensuales anticipados comenzaron a emitirse el 15 de julio y continuarán hasta el 15 de diciembre. Si has esperado hasta mucho más tarde para presentar tu declaración de impuestos de 2020, el IRS habrá utilizado tu declaración de impuestos de 2019 para calcular tus pagos iniciales.

Si has tenido un cambio en los ingresos o tienes un nuevo dependiente desde que se procesó la declaración anterior, podrías recibir menos dinero del que calificas para este año. Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre el Portal de Actualización del IRS, que te permite cancelar la inscripción de las cuotas mensuales anticipadas y actualizar la información de tu hogar.

Si no presentas tu declaración de impuestos de 2019 o 2020, y no planeas hacerlo, aún podrías reclamar el crédito por hijos, pero tendrías que registrarte en el portal de no contribuyentes del IRS antes del 15 de octubre.