¿Qué dicen los residentes de Chicago sobre migrantes traídos en autobús desde Texas?

CHICAGO - Si bien la mayoría de los residentes de Chicago desaprueban que los inmigrantes indocumentados sean transportados en autobús a la ciudad desde otros estados, creen que el gobierno local debería hacer más para ayudarlos una vez que están aquí, según los resultados publicados el viernes en una encuesta independiente encargada por Telemundo Chicago, NBC 5, Chicago Sun-Times y WBEZ.

Desde agosto, más de 5,000 solicitantes de asilo han llegado a Chicago en autobuses desde Texas y Colorado, informó el Sun-Times. Hasta enero, casi 4,000 personas aceptaron refugio y servicios de la ciudad, el condado de Cook y el estado de Illinois, dijeron las autoridades.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

En una encuesta de 625 votantes registrados que preguntó sobre una variedad de temas, incluida la preferencia por el alcalde de Chicago, los temas más importantes en las próximas elecciones municipales, qué tan seguros se sienten en Chicago y si los Chicago Bears deberían quedarse en Soldier Field, se les preguntó a los encuestados dos preguntas sobre los inmigrantes indocumentados.

En respuesta a la primera pregunta: ¿Aprueba o desaprueba el transporte actual de inmigrantes indocumentados de otros estados a Chicago? -- El 56% de los votantes encuestados dijo que desaprobaba que los inmigrantes fueran transportados en autobús aquí, y el 38% dijo que lo aprobaba. Solo el 6% dijo que no estaba seguro.

Cuando se les preguntó si "sienten que el gobierno de la ciudad debería o no hacer más para ayudar a los inmigrantes indocumentados que están siendo transportados en autobús a Chicago", más de la mitad, el 61%, contestó que el gobierno debería hacer más, mientras que el 33% dijo que no. y el 6% indicó que no estaba seguro.

En enero, el Sun-Times informó que se espera que Chicago reciba $20 millones del estado de Illinois para atender a los inmigrantes que llegan a la ciudad. Si bien eso es menos de los $53.5 millones que la alcaldesa Lori Lightfoot dijo que esperaba, los legisladores estatales aprobaron el proyecto de ley de asignaciones que contiene los $20 millones para costos asociados con "vivienda, transporte, salud básica y primeros auxilios, alimentos" y otras necesidades.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, se comprometió en enero a dejar de transportar inmigrantes en autobús a Chicago después de que Lightfoot enviara una carta advirtiendo que la ciudad no tiene espacio adicional para acomodar a más llegadas.

En febrero, cientos de inmigrantes actuales se mudaron a la antigua Escuela Primaria Wadsworth en el vecindario Woodlawn de Chicago, lo que marcó un movimiento controvertido ya que algunos residentes expresaron su preocupación.