A puño limpio joven cubana recupera su pasaporte robado

HOUSTON - Un intrépido robo quedó captado en video afuera de un café en el área de The Heights.

Ocurrió mientras una joven cubana estaba en el patio del negocio escribiendo en su computadora, sorpresivamente dos mujeres se acercaron y le quitaron la mochila que contenía lo más preciado para la joven.

“Tenía mis dos pasaportes: el americano y el cubano, tenía un libro que me habían regalado mis hermanas cuando iba a nacer mi sobrina y algunos escritos”

Claudia asegura que actuó por instinto y sin miedo en una zona que considera segura.

“Se activó mi amígdala hubo una reacción de 3 a 4 minutos y lo que pasó pasó”.

En ese momento no le importó correr con las sandalias que llevaba puestas.

Ella asegura tener condición física porque hace deporte con raquetas y se sintió lista para reaccionar.

La gerente del Uncle Bean´s Coffee dijo que el área es segura y que están cooperando con la policía para encontrar a las sospechosas del robo.

Mientras Claudia envió un mensaje a quienes intentaron robarle lo más valioso:

“Que se entreguen ahora que solo fue un intento de robo y no pasó a mayores, que se arrepientan, que no lo hagan más porque no vale la pena, que vayan a la escuela y que estudien”.

