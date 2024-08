Madre es acusada de homicidio tras muerte de bebé olvidado en auto bajo el sol en Houston

HOUSTON - A un año del trágico incidente, las autoridades de Houston han presentado cargos de homicidio contra una madre que dejó a su bebé de 2 meses de nacido en un vehículo bajo el intenso calor del verano.

Gabriela Elyzabeth Deras, de 22 años, fue arrestada el 2 de agosto y acusada formalmente por la muerte de su hijo Ethan Rosa Deras, ocurrida el 8 de agosto de 2023 en el estacionamiento del Centro Harris, una clínica de salud mental en el sureste de Houston.

Según el Departamento de Policía de Houston, Deras llegó a la clínica después del mediodía para una cita, llevando consigo a su hijo de 4 años, pero dejando al pequeño Ethan en el auto.

El día del trágico suceso la temperatura alcanzó los 100 grados (38°C) en el centro de la ciudad.

Horas más tarde, al encontrar a Ethan inconsciente, la madre lo llevó al interior de la clínica, donde el personal de enfermería intentó reanimarlo sin éxito. El bebé fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto.

ARRESTED: Booking photo of Gabriela Elyzabeth Deras, 22, now charged with murder in the death of her 2-month-old son at 5901 Long Drive in August 2023.



