Acusan a dos alumnos por amenazas terroristas en una escuela

HOUSTON - Dos estudiantes del distrito escolar independiente de Waller se presentaron en corte este miércoles por presuntamente hacer amenazas en redes sociales en contra de la escuela.

Los jóvenes enfrentan cargos de amenaza terrorista, uno de ellos ni siquiera es mayor de edad.

Ambos enfrentan acusaciones por un delito grave de tercer grado: amenazas terroristas, según explicó Renette Franklin, oficial de audiencias criminales.

Uno de ellos, menor de edad, fue señalado por repostear la amenaza hecha por el otro estudiante de 18 años, Javin Stewart que según documentos de corte amenazó con perpetrar un tiroteo contra la escuela…

“Dada la naturaleza de la ofensa, se requiere una fianza elevada para garantizar la seguridad de la comunidad, establezco $10,000 de fianza en este caso”.

Pero aun sin deciden pagarla, los jóvenes deberán cumplir condiciones que incluyen un arresto domiciliario, no estar en contacto entre ellos, no acercarse a la escuela secundaria, no usar drogas ni armas, mantener la matricula y obtener un diploma y usar un grillete de monitoreo GPS.

Más allá de las consecuencias legales, Waller ISD también indicó que enfrentaran consecuencias a nivel interno.

En una respuesta enviada a Telemundo Houston, Waller ISD dijo que esas sanciones pueden incluir la expulsión del estudiante, la colocación en educación alternativa o cualquier otra medida permitida en el código de conducta que pueda ser impuesta en contra de quien amenace la seguridad del distrito.

En lo que va de año, diversos distritos escolares han recibido amenazas por parte de estudiantes quienes han enfrentado cargos y han sido arrestados por esas acciones.

Este es el número de estudiantes detenidos:

HISD - 7

Channelview - 2

Fort Bend - 2

Waller - 2

Será el día de mañana cuando finalmente los estudiantes se presenten en la corte criminal del condado Harris, en un caso que podría cambiar sus vidas para siempre.

