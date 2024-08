Administradora del condado Harris habla en apertura de la Convención Nacional Demócrata

HOUSTON - La administradora ejecutiva del condado Harris, Lina Hidalgo participó en la inauguración de la Convención Nacional Demócrata en Chicago.

Hidalgo destacó la respuesta a las emergencias del condado por parte del gobierno del actual gobierno federal.

“Como ejecutiva del condado he visto de primera mano cómo es el verdadero liderazgo, desde huracanes, heladas y la pandemia, Kamala Harris se ha puesto de pie con nosotros, brindándonos apoyo real cuando más lo hemos necesitado” dijo Hidalgo.

As County Executive, I’ve seen firsthand what true leadership looks like. From hurricanes to freezes to the pandemic, @KamalaHarris has stood by Harris County, providing real support when we needed it most. We deserve leaders who care, who act, and who deliver. Let’s ensure Texas… pic.twitter.com/S3qJMlxBt7