Advertencia por calor emitida para gran parte del sureste de Texas el martes

HOUSTON - El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido una advertencia por calor para la mayor parte del área de Houston este martes, debido al aumento de las temperaturas y los índices de calor.

La advertencia estará en vigor desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. y abarca los condados de Harris, Fort Bend, Montgomery, Walker, San Jacinto, Polk, Washington, Grimes, Liberty, Colorado, Austin, Waller y Wharton. Según el NWS, se espera que los índices de calor alcancen o superen los 108 grados Fahrenheit.

Recomiendan a los residentes tomar las siguientes precauciones:

Además, se insta a la población a conocer los síntomas del agotamiento por calor y el golpe de calor.

La alerta incluye numerosas ciudades del sureste de Texas, entre ellas Houston, Conroe, Sugar Land, College Station, Huntsville, Liberty y The Woodlands, entre otras.

The hot & humid weather continues today! Temperatures will rise into the low to mid-90s with heat indices up to around 105°F this afternoon.



Are you heading to the beach to escape the heat? Be sure to swim near a lifeguard as there is a high risk of strong rip currents. #TXwx pic.twitter.com/g5qBzxT4s1