Aumentan tensiones entre comisionados demócratas del condado Harris

HOUSTON - El acalorado intercambio verbal que se vivió en la la Corte de Comisionados del Condado Harris durante la sesión de inicios de semana, se trasladó hoy a redes sociales con señalamientos directos de la administradora ejecutiva Lina Hidalgo al comisionado Adrián García en la red social X.

“Con respecto a mi confrontación con el comisionado García por sus meses de falta de respeto: mi único arrepentimiento es no haber llamado la atención antes sobre su conocido historial de flagrante falta de respeto hacia mí y otros colegas, líderes comunitarios y empleados del condado que se atreven a estar en desacuerdo con él”.

In regards to my confronting Commissioner Garcia on his months of disrespect: My only regret is not having called attention sooner to his well-known history of blatant disrespect toward me and other colleagues, community leaders, and county employees who dare to disagree with…