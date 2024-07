Decenas de vuelos cancelados en los aeropuertos de Houston tras el paso de Beryl

HOUSTON - Cientos de vuelo han sido atrasados y cancelados en los Aeropuertos Bush y Hobby mientras el huracán Beryl azotaba la zona.

Según la plataforma digital FlightAware.com han cancelado al momento han sido cancelados unos 513 vuelos en el aeropuerto Internacional Bush y otros 122 en el aeropuerto Hobby.

El domingo en la tarde la pagina de los Aeropuertos de Houston informo mediante su página oficial de X (antes Twitter), que no están preparados para asistir a los refugiados por el paso de Beryl por nuestra región.

As the storm approaches and people plan to stay indoors and safe from the storm, we want to remind everyone that our airports are not equipped to serve as storm shelters. We lack the supplies and staff to accommodate people seeking refuge during the storm. @iah @HobbyAirport