“Un ataque a nuestra comunidad”: residents de Colony Ridge reaccionan a críticas sobre inmigrantes

Una comunidad mayormente hispana en Cleveland es el centro de atención al ser descrito por algunos republicanos como un “imán para los inmigrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente” y un santuario de narcotraficantes.

Telemundo Houston tuvo la oportunidad de hablar con el director ejecutivo de Colony Ridge, John Harris, quien dice que la comunidad es una empresa, y en los últimos años en los medios se ha referido a varios barrios pequeños que han sido improvisados ​​hasta un punto crear un vecindario grandísimo en el condado Liberty.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Harris dice que se sorprendió cuando el desarrollo se destacó en los medios, pero siente que es un gran crecimiento en la comunidad y algunas personas simplemente sienten curiosidad por lo que está sucediendo allí.

"Creo que es simplemente un gran crecimiento y alguna gente es curiosa y ruidosa y han asustado a la gente en los medios y el mundo político", dice Harris.

Harris dijo que su hermano donó a Abbott y que siente que esta situación tiene motivaciones políticas.

Con risa sarcástica, Harris, dijo que es algo "ridículo", refiriéndose a los comentarios negativos, sobre la presunta conexión de la comunidad con narcotraficantes o personas sin estatus migratorio.

El director ejecutivo describió a Colony Ridge como una comunidad maravillosa.

Cuando se le preguntó sobre el proceso de adquisición de un terreno o un préstamo, Harris explicó el riguroso proceso que siguen con cada cliente potencial y también dio su razón de por qué su empresa comercializa a familias hispanas.

"Somos propietarios de las finanzas y nos dirigimos a la comunidad hispana y a las familias hispanas porque están desatendidas en nuestra comunidad, no mucha gente está dispuesta a otorgar préstamos a inmigrantes que están en este país, sin importar cuánto tiempo hayan vivido aquí". dijo Harris.

Harris siente que, en algunas culturas, si eres pobre, no confía en los bancos o no tiene puntajes crediticios, no tiene la oportunidad de comprar propiedad en Texas, y hay compañías como la suya que brindan esa oportunidad.

Cuando se le preguntó cuál fue el proceso, Harris dijo: “Primero déjeme decir, solo vendemos el terreno, no vendemos casas, hay cientos de casas, algunas construidas por constructores nacionales, algunas casas construidas por las propias manos de la gente, Incluso hay casas móviles."

Harris dijo que hay muchas opciones porque intentan brindarles a los clientes muchas opciones porque son escudriñados, contrataron a un originador de préstamos externo con licencia del Departamento de Ahorros y Préstamos Hipotecarios de Texas para ayudar con este proceso.

Una cosa que Colony Ridge hace como empresa es contratar a un auditor externo para que venga y se asegure de que todos los documentos y trámites sean correctos.

"Para el cliente, significa que puede comprar un lote con solo $500 de pago inicial, y el costo de cierre es inferior a $200 en la mayoría de los casos y eso incluye el pago de sus cuotas de POA que es parte del cierre", dijo Harris.

Según Harris, los clientes obtienen sus escrituras dentro de las primeras semanas después de pagar su primer pago el mes siguiente, y es un préstamo a veinte años y el cliente es dueño de su propio terreno.

Telemundo Houston también tuvo la oportunidad de reunirse con personas que viven en la comunidad.

Algunos vecinos con los que platicamos nos dijeron que no entienden porque unos políticos se han expresado de manera negativa de su vecindario, y que ellos, simplemente llegaron aquí a Colony Ridge, para tener un mejor espacio para sus hijos.

“La comunidad es más hispana, porque al principio todo se vio que era más hispano y porque está creciendo demasiado”, dijo Carolina, residente de Colony Ridge por dos años.

Esa es la única razón por la que Carolina, considera que Colony Ridge, está siendo el foco rojo de atención por personas que van en contra de la inmigración.

“Se escuchan muchas cosas acá, muchos rumores como tú me estás comentando, pero lo que más escucho yo es gente trabajando, gente que está buscando un nuevo lugar donde vivir”, dijo Alberto Ramírez, residente de Colony Ridge.

Alberto Ramírez tiene casi tres años viviendo en este vecindario, y afirma que nunca se ha enfrentado a un hecho desafortunado con la delincuencia, agrega que, como toda ciudad en crecimiento, puede haber problemas, pero no es una constante, algo con lo que coincide Carolina.

“Es como en todos lados, como en Houston también viví y también hay la misma inseguridad y todo” dijo Carolina.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirma que llevará a cabo en su agenda especial este próximo lunes 9 de octubre la situación de la seguridad pública, y sobre los propietarios de los terrenos, en este lugar, pertenecientes al condado Liberty.

“Este es un ataque a nuestra comunidad, y es algo que estamos viendo por muchos años” Christina Morales, representante estatal distrito 145.

También hablamos con el activista conservador y fundador de los conservadores latinos de Texas, y afirmó que todo esto tiene motivaciones políticas.

“Porque sean indocumentados no tiene nada que ver hemos tenido un problema con indocumentados por varios años, pero no es razón para atacar a esta comunidad” Orlando Sánchez, Texas Latino Conservatives.

También mencionó que hace dos décadas, cuando se inició el desarrollo, él estaba presente y recuerda cuando se inició la construcción.

En este vecindario viven cerca de 40 mil personas y es un lugar que se ve que continúa en desarrollo, lo que si pudimos constatar es gran presencia policial tanto del condado Liberty como policía estatal.