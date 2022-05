¿Quieres mejorar tus habilidades digitales? Esta puede ser una oportunidad

HOUSTON – La Asociación para el Desarrollo de Mexico-Americanos (AAMA por sus siglas en inglés) está ofreciendo una oportunidad para jóvenes que quieran mejorar sus habilidades digitales ya sea para entrar a la universidad o al mundo laboral.

AAMA fue una de las 20 organizaciones a nivel nacional escogidas por Comcast, Telemundo, NBC Universal y la Federación Hispana para desarrollar iniciativas en el ámbito digital a favor de las comunidades menos favorecidas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La próxima jornada se llevará a cabo entre el 6 de junio y el 29 de julio y tiene un incentivo: será pagada.

“Este curso ofrece a los participantes la posibilidad definir y perseguir sus metas para educación, empleo, finanzas y vidas personales”, dijo la organización al presentar el proyecto.

Esto tras tuitear un mensaje sobre que el apoyo a Ucrania al proveerle internet (a través de su empresa Starlink) no sería del agrado del gobierno ruso

Los estudiantes que recibirán esta beca aprenderán programas como Adobe Illustrator, Canva, Microsoft Office y Google Suite, entre otras, así como educación en técnicas para crear una mejor hoja de vida y saber presentarse en una entrevista laboral.

Algunos de los requisitos para participar en este programa son: tener entre 16 a 24 años, no puede estar inscrito en universidad o colegio comunitario, no puede tener un título universitario y no puede tener un trabajo de tiempo completo.

Si quieres obtener más información sobre este programa puedes hacer clic aquí.