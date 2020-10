Demandan orden del gobernador Abbott sobre elecciones

HOUSTON – Las organizaciones League of United Latin American Citizens (LULAC por sus siglas en inglés) y The League of Women Voters of Texas demandaron este Viernes al gobernadora Greg Abbott por su más reciente orden en la que limita a uno -por condado- el número de lugares donde se pueden entregar los votos por correo.

La demanda, radicada en Austin, argumenta que la orden de Abbott viola la primera y quinta enmiendas de la Constitución, las cuales garantizan protección igualitaria del derecho al voto.

La orden de Abbott asegura que los votos entregados en persona deben ser llevados a un solo sitio receptor por condado.

Cabe destacar, por ejemplo, que en el Condado Harris habían sido destinados 12 lugares para que los residentes entregaran su sobre con el voto.

El hecho generó el rechazo de las autoridades del Condado Harris y Houston, quienes aseguraron que esto más que protección del proceso electoral, lo que implica es un intento de supresión del voto.

Cabe recordar que una reciente decisión de la Corte 5ta de Apelaciones determinó que "es muy tarde para hacer cambios al proceso electoral" tras una solicitud para reinstalar el voto directo o "Straight Ticket".