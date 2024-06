Encuentran el cuerpo de una niña de 12 años en un arroyo en Houston

HOUSTON - En un trágico suceso, las autoridades se encuentran investigando la muerte de una niña de 12 años cuyo cuerpo fue hallado en un arroyo del norte de la ciudad.

El macabro descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 6:15 a.m. del lunes en el área de 400 W. Rankin Road.

La policía de Houston mediante conferencia de presa confirmó que creen que la menor fue víctima de un asesinato.

Las indagaciones preliminares revelaron que la niña abandonó su hogar en algún momento después de las 10 p.m. del domingo, sin que su familia se percatara de su ausencia, por lo que no se había presentado una denuncia de persona desaparecida.

La madre de la víctima y su familia se encuentran devastadas por la terrible noticia, según manifestaron las autoridades.

El alcalde John Whitmire se unió al jefe interino de la policía de Houston, Larry Satterwhite, para brindar su apoyo a los seres queridos de la menor en estos momentos de profundo dolor.

"La ciudad está haciendo todo lo posible para encontrar a la persona involucrada", afirmó el alcalde durante la rueda de prensa.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el responsable.

Se espera que la oficina del médico forense realice una autopsia para confirmar la identidad de la niña y determinar la causa de su muerte.

At 5:30 p.m., homicide detectives will have a news briefing at HPD HQ at 1200 Travis Street to provide an update on the death of a juvenile female found in a creek in the 400 block of West Rankin Road earlier this morning.



We will live-stream the briefing.#hounews pic.twitter.com/RjAmwrxToG